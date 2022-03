Queerbeet Liebe gewinnt In seiner neuen Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt. Josia Jourdan Drucken Teilen

Mein Gesicht ist blutüberströmt. In meinen Augen brennen Tränen. Ich möchte schreien und weinen gleichzeitig. Der Schmerz und die Einsamkeit in meinem Herzen überdecken den physischen Schmerz. Die Menschen um mich herum starren mich an. So wie sie es die letzten 15 Minuten getan haben, als meine Freund:innen und ich Opfer von Queerfeindlichkeit wurden. Beleidigungen, Auslachen und schliesslich sogar Gewalt. Es ist nichts, was wir nicht schon kennen, aber es ist das erste Mal, dass mir dabei die Nase gebrochen wird.

Ich habe die letzten Tage sehr viel über diesen Vorfall nachgedacht, geredet und Fragen beantwortet. Der Vorfall hat meine letzten Tage dominiert. Immer und immer wieder bin ich die ganze Geschichte durchgegangen und versuche zu verarbeiten, was uns angetan worden ist. Ich hoffe, es gelingt mir eines Tages.

Vergessen werde ich es nie. Genauso wenig wie ich vergessen werde, wie die Menschen um uns herum an diesem Fastnachtsdienstag zugeschaut haben, wie uns jemand beleidigt. Ich werde nicht vergessen, wie mir der Polizist am Telefon sagt, dass ich doch einfach weitergehen soll. Obwohl die Schweiz 2020 Ja zum Verbot von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung gesagt hat und ich die Polizei ganz bestimmt nicht zum Spass angerufen hatte, sondern aus Angst um mich und meine Freunde.

Weitergehen ist keine Option. Wir dürfen existieren, leben und glücklich sein. Weglaufen verändert nichts auf dieser Welt. Ich beharre darauf, dass die Polizei kommt. Auch als mir gesagt wird, dass man aktuell sehr viel zu tun habe. Es sind diese kleinen Aussagen, die mir das Gefühl geben, wieder einmal allein zu sein.

Aufstehen für die Utopie

Ja, vielleicht hat die Polizei viel zu tun. Aber wen soll ich sonst rufen? Es ist Fasnacht. Die Polizei ist dauerpräsent in der Innenstadt. Warum kann nicht wenigstens jemand zu uns kommen? Warum ist der Hass gegen queere Menschen immer noch so akzeptiert, dass niemand uns hilft? Dass zuerst Blut fliessen und die Polizei ein weiteres Mal angerufen werden muss, bis wir Hilfe bekommen? Warum ist darin weder Erste Hilfe noch psychische Betreuung enthalten? Warum werde ich allein ins Krankenhaus geschickt? Was haben wir euch getan, dass dieser Fall keine Ausnahme, sondern die Realität unzähliger queerer Menschen ist? Warum lasst ihr uns wieder einmal allein?

Ich glaube immer noch an die Liebe. Ich glaube an eine gerechte Welt. Eine Welt, in der es keinen Hass braucht und in der wir nebeneinander glücklich existieren können. Es ist eine Utopie, für die ich jeden Tag aufstehen und mich einsetzen werde. Aber dieser Kampf fühlt sich oft so einsam an. Ich kämpfe Seite an Seite mit Menschen, die selbst tagtäglich Schmerz erleben, die aufgrund ihres Seins beleidigt, ausgeschlossen und systematisch unsichtbar gemacht werden. Wir kämpfen um gleiche Rechte, Freiheit und Sichtbarkeit.

Diese Welt wird nicht gerechter, wenn wir einfach weiterleben wie bisher. Es braucht mehr als ein Regenbogen-Emoji auf Instagram oder ein «Ich habe ja kein Problem damit». Hass wütet wie ein Feuer auf unserer Welt. Aber ich glaube daran, dass wir gemeinsam etwas verändern können. Wir brauchen Unterstützung, Aufklärung und einen Wandel im System, damit diese Welt, damit die Schweiz eines Tages ein sicherer Ort für alle Menschen sein kann. Damit die Polizei uns ernst nimmt und niemand mehr auch nur das Gefühl hat, uns aufgrund unserer Existenz beleidigen zu dürfen.

Liebe gewinnt und Liebe sollte uns antreiben. Darum schicke ich ganz viel Liebe an jede nicht-queere Person, die das hier liest. Lasst uns nicht allein. Und ich schicke Liebe an jede queere Person. Ihr seid nicht allein.