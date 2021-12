Regierungsentscheid Wegen Corona: Pferdesportanlass CHI Basel wird wieder abgesagt Die Baselbieter Regierung hat dem Veranstalter mitgeteilt, dass zum Pferdesportanlass keine Zuschauenden zugelassen sind. Kurz darauf teilten die Organisatoren mit, dass der Event ganz abgesagt wird.

Der CHI Basel muss – Stand jetzt – ohne Publikum stattfinden. Christian Merz / Keystone

Der internationale Pferdesportanlass CHI Basel vom 13. bis 16. Januar 2022 in der St. Jakobshalle wird nicht stattfinden. Am Mittwochnachmittag wurde das Organisationskomitee des Basler Reitturniers darüber informiert, dass der Baselbieter Regierungsrat die im November erteilte Bewilligung widerrufen habe, teilten die Organisatoren am Abend mit.

Zuerst hatte es noch geheissen, dass der Anlass ohne Zuschauer stattfinden werde. Dafür hätte allenfalls eine Bewilligung erteilt werden können. Den Organisatoren war das aber zu heikel, wie sie erklären: «Weil sich die epidemiologische Lage weiter verschlechtern könnte, haben sich die Veranstalter schweren Herzens entschieden, das Turnier abzusagen.» Bereits dieses Jahr fand der Anlass nicht statt.

Im Communiqué wird der Verwaltungsratspräsident des CHI Thomas Straumann zitiert: «Nach der nun bereits zweiten Absage in Folge und der dadurch leider unmöglich gewordenen Neuausrichtung unseres Anlasses kommen wir nicht umhin, uns auch grundsätzliche Gedanken zu machen.»