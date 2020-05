Regierungskandidaturen: die Handelskammer bleibt vage - keine Namen, keine Partei

Ganz zum Schluss brachte sich die Präsidentin selbst in Schlingern. Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin der Handelskammer beider Basel,

wollte Journalistenfragen zum Thema Regierungsratswahlen im Kanton Basel-Stadt mit folgender Aussage zuvorkommen: «Die Handelskammer wünscht sich im Regierungsrat Mitglieder, die mit ihr am selben Strick ziehen.»

Dass damit der Informationsgier der anwesenden Journalisten nicht genüge getan würde, hätte die als Nationalrätin (CVP) auch auf nationalem Parkett erfahrene Politikerin eigentlich wissen sollen. Sie musste folglich mehrere Nachfragen nach konkreten Namen oder zumindest Parteien über sich ergehen lassen, blieb aber bei ihrer vagen Aussage. Also wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen, wen die HKBB im Wahlkampf unterstützen wird.