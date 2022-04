Regierungsrat Baselland: Covid-Strategie 2022/2023 steht – Finanzierung genehmigt Der Regierungsrat hat die Kreditüberschreitungen, die für die Finanzierung der Covid-19-Strategie für die Jahre 2022 und 2023 nötig sind, bewilligt. Gewisse Leistungen werden weitergeführt, andere bereitgehalten, damit der Kanton bei Bedarf rasch handeln kann.

Getestet werden soll im Baselbiet weiterhin aber nur noch durch private Anbieter – es sei denn die pandemische Lage verschlechtert sich wieder. (Symbolbild) Ennio Leanza / Keystone

Am heutigen Dienstag gibt der Regierungsrat Baselland bekannt, dass er die zusätzlichen Gelder bewilligt, um die Covid-19-Strategie für die nächsten zwei Jahre zu finanzieren. Der Kanton schreibt, dass wegen der «verbesserten epidemiologischen Lage» Anpassungen der Pandemiebekämpfung erfolgen. Dies in den Bereichen Testen, Impfen, dem Programm «Breites Testen Baselland», dem Contact Tracing und der Abteilung «Covid-Management BL» des Amts für Gesundheit. Da sich die Lage auch wieder ändern und ein rasches Handeln nötig machen könnte, werden «bestimmte Leistungen weitergeführt und andere in einem niedrigeren Bereitschaftsgrad vorgehalten».

Für die dadurch entstehenden Kosten darf der Kredit für 2022 um höchstens 42,6 Millionen Franken überschritten werden.