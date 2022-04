Regierungsratswahlen 2023 Erste Vorentscheide in der Baselbieter SP: Noack kandidiert, Brunner verzichtet Vor dem parteiinternen Meldeschluss am 10. April werden bei der SP zwei wichtige Personalentscheide bekannt. Der 60-jährige Bubendörfer Thomas Noack will in die Baselbieter Regierung und sieht sein Alter dabei eher als Vorteil an, während Roman Brunner seine Herkunft zum Verhängnis wird.

Thomas Noack beim Ortstermin an einem der «spannendsten Orte der Region»: Der Blick vom Gempen herab auf das Birstal zeige nicht nur das Epizentrum des Basler Erdbebens von 1356, das ihn als Geologe besonders interessiere. Sondern auch die Bedeutung von guter Raumplanung und Kooperation aufgrund der engen Verzahnung der Gemeinden. Bild: Bojan Stula / bz Zeitung für die Region

Als Kandidaten mit perfektem Rucksack, aber leider zu alt: So hat die bz ihn jüngst beschrieben. Das hindert Thomas Noack nicht daran, nun auch hochoffiziell in den – vorerst parteiinternen – Regierungswahlkampf einzusteigen. Wie der 60-jährige Bubendörfer Landrat mitteilt, hat er am Mittwoch bei der Geschäftsleitung der Baselbieter SP seine Kandidatur für den freien Platz auf dem Doppelticket der Sozialdemokraten eingereicht.

Fast gleichzeitig bestätigt SP-Fraktionschef Roman Brunner auf Anfrage, dass er seine Regierungsambitionen zurückstellt und auf eine Kandidatur verzichtet. Der Entschluss zum Rückzug sei während einer Fraktionsreise nach Paris über das Wochenende gefallen. Der 41-jährige Muttenzer begründet:

«Das Regierungsamt reizt mich nach wie vor sehr, aber aus wahltaktischer Sicht macht es keinen Sinn, wenn zwei SP-Kandidaturen aus derselben Gemeinde kommen.»

Das Pech des als Kandidaten hochgehandelten Gymnasiallehrers ist die Herkunft der amtierenden Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer, die ebenfalls aus Muttenz stammt. Ihre Nominierung durch die Muttenzer SP-Ortsektion ist am 26. April reine Formsache.

Noch nicht äussern zu seiner allfälligen Kandidatur will sich der ehemalige Parteipräsident Adil Koller. Viel Zeit, seinen Entscheid öffentlich zu machen, hat der SP-Landrat aus Münchenstein allerdings nicht mehr. Die parteiinterne Meldefrist endet am 10. April.

Exekutiverfahrung gepaart mit beruflicher Kompetenz

Ob Thomas Noack mit seiner Kandidatur Erfolg hat und Kathrin Schweizer im Regierungswahlkampf begleiten kann, werden die SP-Delegierten am 15. Juni in Muttenz entscheiden. Er kandidiere mit grossem Respekt vor dem Regierungsamt, aber in der Überzeugung, beruflich, politisch und persönlich gut qualifiziert zu sein, gibt Noack zu Protokoll.

Neben seiner Exekutiverfahrung als Bubendörfer Gemeinderat von 2008 bis 2018 sowie seiner aktuellen Parlamentstätigkeit als Präsident der Umweltschutz- und Energiekommission will Noack insbesondere seine beruflichen Meriten in die Waagschale werfen.

So begleitet der promovierte Erdwissenschafter und Raumplaner als Leiter des Liestaler Stadtbauamts Grossprojekte wie die Umgestaltung des Bahnhofperimeters. Dank seiner früheren Tätigkeit als Informatiker und Abteilungsleiter im Baselbieter Amt für Raumplanung ist er ebenso mit den kantonalen Verwaltungsabläufen sowie deren Schnittstellen vertraut. Zudem wirkte er ab 1999 massgeblich an der Entwicklung des kantonalen Geographischen Informationssystems GIS/Geoview mit.

Mehr investieren zu Gunsten der Bevölkerung

Thomas Noack fordert zum «Wohl der Bevölkerung und der zukünftigen Entwicklung des Baselbiets» eine stärkere Beteiligung der SP an der Regierung, wie er am Mittwochnachmittag beim Ortstermin auf dem Gempenturm erläutert. Persönlich lägen ihm drei politische Herausforderungen «besonders am Herzen»:

Der Kanton muss mehr investieren und seinen neu geschaffenen finanziellen Spielraum zu Gunsten der Lebensqualität aller Menschen einsetzen. Hierzu zählen insbesondere eine bezahlbare medizinische Versorgung und der Ausbau des Bildungsangebots.

Zu den Schlüsselfragen der kommenden Legislatur gehören laut Noack die «Bewältigung der Klimakrise, Konzepte für eine nachhaltige Mobilität, die Gestaltung des öffentlichen Freiraums wie auch das Grundrecht auf adäquate und bezahlbare Wohnungen».

Schliesslich müsse der Kanton sein Verhältnis und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Regionen klären. «Nur mit einem gemeinsamen Verständnis und dem Willen zu einem Miteinander kommen wir vorwärts», fordert Noack.

Was sein Alter angeht, so sieht der Bubendörfer dies viel eher als Vorteil an. Er fühle sich fit und habe im Gegensatz zu allfälligen jüngeren Kandidatinnen und Kandidaten seine Erfahrungen sammeln können: «Das Alter ist nicht die entscheidende Frage. Sondern welche Kompetenzen aus politischer, beruflicher und menschlicher Hinsicht für das Regierungsamt benötigt werden. Solche Kompetenzen bringe ich mit, und das motiviert mich auch für dieses Amt.»

Aufgrund solcher Kompetenzen falle es ihm leichter, über die Nasenspitze hinaus zu denken und Kompromisse zu schmieden. Thomas Noack gilt innerhalb der Baselbieter SP als überaus pragmatisch denkender, konstruktiver Politiker. Aufgrund dieser Haltung hofft er nicht nur, die Genossinnen und Genossen von seiner Kandidatur zu überzeugen, sondern im Frühjahr 2023 auch das Baselbieter Wahlvolk:

«Ich bin so wie ich bin. Ich werde mich nicht linker machen, um vom äusseren SP-Flügel gewählt zu werden, und nicht rechter, um von den Bürgerlichen Stimmen zu erhalten.»