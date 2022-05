Reinach Geigenbogen statt Laserpistole: Ein spezieller Ort für eine Musikschule Nach 30 Jahren ist Reinach fündig geworden: Statt an acht Standorten sollen die Musikschul-Kinder nur noch in einem ehemaligen Laser-Tag-Center unterrichtet werden. Vorgesehen ist, das Gebäude zu mieten, aber nicht zu kaufen – damit hat der Gemeinderat die Rechnung aber ohne das Orts-Parlament gemacht.

Statt Laser Tag soll hier bald Musik gespielt werden: Das ehemalige Laser-Tag-Zentrum im Reinacher Kägen-Gebiet. Kenneth Nars

Zuerst diente es als Verwaltungsgebäude für die benachbarte Tubenfabrik, dann als Lasertag-Zentrum – und ab 2025 sollen darin Kinder musizieren.

Geht es nach dem Reinacher Gemeinderat, wird das ehemalige Bürogebäude an der Römerstrasse 50 die kommunale Musikschule aufnehmen, die heute auf acht Standorte verteilt ist. Falls es dazu kommt, würde eine fast 30 Jahre dauernde Suche enden. Doch das Vorhaben hat auch kritische Stimmen hervorgerufen.

Unter anderem wird gefragt, warum die Gemeinde für viel Geld ein Gebäude mieten will – statt es zu kaufen. Die Krux sind die Finanzen. Pro Jahr will der Gemeinderat 340'000 Franken an Miete bezahlen. So steht es in der Vorlage «Zukunft Musikschule» an den Einwohnerrat. Die Gemeinde könnte nach maximal 25 Jahren die Liegenschaft erwerben. Laut Vorlage ist das Gebäude 8,5 Millionen Franken wert. So wurde die Jahresmiete berechnet: Die 25 Jahresmieten ergeben die 8,5 Millionen Franken.

Souverän sagte Ja zu Haus für Musikschule

Nach 25 Jahren wäre das Gebäude abbezahlt. Trotzdem würde es dann nicht gratis der Gemeinde überlassen – jedenfalls ist nichts in diese Richtung in der Vorlage festgehalten. Das stört etwa Christoph Stähli.

Der SP-Einwohnerrat sagte bei der Behandlung des Geschäfts im Ortsparlament vergangene Woche, es drohe die Gefahr, dass die Gemeinde gleich doppelt zur Kasse gebeten würde: einmal mit der Miete, einmal mit dem Kaufpreis.

«Es irritiert mich, dass die Mietvariante als Fait accompli und als alternativlos dargestellt wird.»

Der Gemeinderat müsse auch einen Kauf prüfen. Die Eigentümerschaft sei ja offensichtlich dazu bereit. Denn sie schlage selber vor, dass im Idealfall ein Investor das Gebäude übernimmt und dann als Vermieter gegenüber der Musikschule auftritt. Der Gemeinderat hat einen Kauf oder Neubau bislang kategorisch abgelehnt – wegen der steigenden Verschuldung der Gemeinde.

Das Haus gehört der Burckhardt+Partner AG. Sie klopfte 2020 bei der Gemeinde an, ob das Interesse bestehe, das Gebäude für die Musikschule zu mieten. Man würde es dafür extra umbauen.

Ursprünglich waren an der Römerstrasse 50 Büros der Tubenherstellerin Obrist AG untergebracht. 2015 zog ein Anbieter für Lasertag ein. Das ist eine Art Kriegsspiel, bei dem die Teilnehmenden sich mit Laserpistolen bekämpfen.

Kündigt die Gemeinde vorher, droht Strafe

Schnelle Mieterwechsel gäbe es bei einem Vertrag mit der Gemeinde nicht mehr. Die Musikschule, an der über 1000 Kinder unterrichtet werden, würde sich für mindestens 15 Jahre verpflichten. Wird die Maximalmietdauer von 25 Jahren nicht erfüllt, werden zudem Abschlagszahlungen fällig.

Die Schule an einem Ort zu vereinen, entspricht dem Willen des Souveräns: Er sagte 2004 Ja zur Volksinitiative «Haus der Musik». Das Geschäft liegt jetzt bei der Sachkommission Bildung, Soziales und Gesundheit, bevor es wieder in den Einwohnerrat kommt. Dieser hatte es einstimmig an die Kommission überwiesen – trotz aller Vorbehalte.