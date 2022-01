Riehen Happige Vorwürfe: EVP und SP werfen den Bürgerlichen Planlosigkeit vor Wirtschaftet Riehen so weiter, droht die Gemeinde erkämpfte Autonomie zu verlieren, warnt die Mitte-Links-Allianz aus SP, EVP und Grüne.

Christine Kaufmann warnt: Riehen drohe der Verlust der Autonomie an den Kanton. Nicole Nars-Zimmer

Die Vorwürfe von EVP-Gemeinderätin Christine Kaufmann sind happig: Aufgrund der Finanzpolitik der bürgerlichen Mehrheit im Gemeinderat und Einwohnerrat der letzten Jahre droht Riehen hart erkämpfte Autonomie wieder an den Kanton zu verlieren. Die Bedrohung sei zwar nicht unmittelbar, präzisierte Kaufmann auf Nachfrage am Dienstagnachmittag bei der Vorstellung der Mitte-Links-Allianz aus SP, EVP und Grünen für die Gemeindewahlen am 6. Februar, doch langfristig verliere Riehen in den Verhandlungen mit dem Kanton um den Finanzausgleich an Spielraum.

«Machen wir so weiter, können wir uns irgendwann die Schulen nicht mehr leisten», warnte Kaufmann und erinnerte dabei an eine Zeit vor 100 Jahren, als Riehen freiwillig das Schulwesen an den Kanton abtrat, weil es die Gemeinde nicht mehr finanzieren konnte.

Wichtiges Politikum für Bürgerliche

Die Warnung vor einem Verlust an Gemeindeautonomie aus dem Mund einer EVP-Politikerin ist bemerkenswert, stellt doch die Autonomie gerade für Bürgerliche in Riehen ein wichtiges Politikum dar.

Kaufmann will von der Gemeinderätin zur Gemeindepräsidentin aussteigen. Auch SP-Gemeinderat Guido Vogel möchte ins Präsidium. Er stimmt Kaufmann in den Befürchtungen um die gefährdete Gemeindeautonomie zu. «Wir gehen aufgrund der bürgerlichen Finanzpolitik geschwächt in die Verhandlungen mit dem Kanton. Dieser weiss genau, dass wir rund 20 Prozent des vorhandenen Potenzials an Steuern bei den natürlichen Personen nicht abholen.»

Lieber eine Auswahl als eine gemeinsame Kandidatur

2016 hat die bürgerliche Mehrheit im Einwohnerrat eine Steuersenkung durchgesetzt. Selbst der für die Finanzen zuständige LDP-Gemeinderat Christoph Bürgenmeier warnte damals vor einem eingeschränkten Handlungsspielraum. Zwar schrieb Riehen seither laufend schwarze Zahlen, doch selbst Mitte-Gemeinderat und Präsidiumskandidat der Bürgerlichen Allianz Daniel Albietz sprach zuletzt von einem strukturellen Defizit.

Eine Steuererhöhung kommt für die Bürgerlichen aber nicht in Frage, was bei Mitte-Links immer wieder Kritik hervorruft. Den Bürgerlichen fehle es an Ideen und an einem Plan, kritisierte Christine Kaufmann und sprach von einem Investitionsstau.

Familienpolitik, Energiepolitik und Steigerung der Bekanntheit

In der Kritik gegen die Bürgerlichen ist sich die Allianz aus SP, EVP und Grüne einig. Wenn es aber um die Wahl der Präsidiumskandidatur ging, weniger. Dass sich SP und EVP mit Vogel und Kaufmann diesbezüglich gegenseitig konkurrenzieren und nicht gemeinsam auf eine Kandidatur setzen, sei aber kein Widerspruch zur gemeinsamen Liste. Es sei die Pflicht von Parteien, der Bevölkerung eine Auswahl zu bieten, erklärten Vogel und Kaufmann wiederum voller Einigkeit.

Neben Christine Kaufmann und Guido Vogel kandidieren für die Mitte-Links-Allianz Grossrätin Edibe Gölgeli für die SP, Bürgerrat Daniele Agnolazza für die EVP und Béla Bartha für die Grünen. Vor allem für Gölgeli und Bartha wird es in den kommenden Wochen darum gehen, ihre Bekanntheit im Dorf zu steigern. Die vor fünf Jahren nach Riehen gezogene Gölgeli hat sich die Familienpolitik und das Vereinbaren von Kindern und Arbeit auf die Fahne geschrieben. Bartha sieht als Geschäftsführer von Pro Specie Rara noch viel Potenzial in der Riehener Energiepolitik.