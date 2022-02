Riehen Rechnung der Bürgerlichen geht auf: Alle Gemeinderäte wiedergewählt Bei den Wahlen in Riehen werden alle fünf wieder antretenden Gemeinderäte im Amt bestätigt. Die Linke scheitert vorerst mit ihrem Angriff auf die bürgerliche Mehrheit. Der Kampf ums Gemeindepräsidium bleibt nach dem ersten Wahlgang völlig offen.

Die fünf im ersten Wahlgang gewählten Gemeinderäte (v.l.): Felix Wehrli (SVP), Silvia Schweizer (FDP), Daniel Hettich (LDP), Christine Kaufmann (EVP) und Guido Vogel (SP). Roland Schmid (6. Februar 2022)

Bei den Wahlen in den siebenköpfigen Gemeinderat können die bürgerlichen Parteien den Angriff von Mitte-Links vorerst erfolgreich abwehren. Sämtliche wiederantretenden Exekutivmitglieder wurden am Sonntag wiedergewählt. Das beste persönliche Resultat erzielt hat Christine Kaufmann (EVP, 3996 Stimmen). Hinter ihr platzieren sich Daniel Hettich (LDP, 3957), Silvia Schweizer (FDP, 3532), Guido Vogel (SP, 3304) und Felix Wehrli (SVP, 3290).

Grossrätin Edibe Gölgeli (SP) mit mittelmässigem Resultat

Dahinter folgen mit einigem Abstand die neu Antretenden. Gute Karten auf einen Sitz im zweiten Wahlgang hat Daniele Agnolazza (EVP, 2355 Stimmen). Wohl mehr erhofft hat sich Edibe Gölgeli (SP). Die bekannte Grossrätin brachte es auf 2166 Stimmen. Dahinter folgen Béla Bartha (Grüne, 2033), David Moor (GLP, 1955) und Judith Vera Butzberger (EDU, 544). Vor dem zweiten Wahlgang hat das linke Lager wenigstens ihre beiden Bisherigen wieder in der Exekutive. Zumindest einen der aktuell fünf bürgerlichen Sitze könnten sie in sechs Wochen hinzugewinnen.

Bürgerlicher Präsidiumskandidat unter Druck

Bei den Gemeindepräsidiumswahlen ist nach dem ersten Wahlgang alles offen: Am meisten Stimmen erhalten hat Mitte-Gemeinderat Daniel Albietz (2566). Er ist das Wagnis eingegangen, nur für das Präsidium zu kandidieren. Seine Widersacherin Christine Kaufmann (EVP) erzielte 2015 Stimmen, SP-Kandidat Guido Vogel 1219, David Moor von der GLP 351. Hätte sich das linke Lager auf eine oder einen Kandidierenden einigen können – etwa die beliebte EVP-Gemeinderätin Kaufmann – so hätte es vermutlich den Bürgerlichen das Präsidium bereits im ersten Wahlgang abluchsen können.

Die Bürgerlichen können den ersten Wahlgang der Präsidiumswahl gleichwohl nicht als Erfolg feiern: Mitte-Kandidat Albietz erzielte zwar das beste Resultat, dürfte sich aber mehr erhofft haben und steht vor dem zweiten Wahlgang unter Druck. Der bisherige Gemeindepräsident Hansjörg Wilde, der jeweils als Parteiloser antrat, aber der SVP nahesteht, stellte sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Im Ortsparlament zeichnet sich Linksrutsch ab.

Für die Wahlen in den 40-köpfigen Einwohnerrat, dem Ortsparlament, lagen die Resultate am frühen Nachmittag noch nicht vor. Laut Hochrechnungen zeichnen sich Gewinne für die SP und umgekehrt Verluste für die SVP ab.

Update folgt ...