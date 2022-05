Riehen Wie der Vater so die Tochter: Das Gemeindepräsidium als Familiensache 24 Jahre nach ihrem Vater Gerhard leitet Christine Kaufmann ab Montag als Gemeindepräsidentin die Geschicke Riehens. Sie will eigene Akzente setzen, nimmt aber viel von ihrem Vater mit.

Ticken politisch ähnlich: Christine Kaufmann (54) und ihr Vater Gerhard (91). Roland Schmid (27. April 2022)

«Wie der Vater so die Tochter», heisst es seit ab Montag in Riehen. Offiziell am 1. Mai hat die neue Legislatur begonnen und damit die erste Amtszeit von Christine Kaufmann (EVP) als Gemeindepräsidentin. Damit ist sie die Nach-nach-nach-Nachfolgerin ihres Vaters Gerhard Kaufmann, der als Gemeindepräsident zwischen 1970 und 1998 in Riehen eine Ära prägte.

Als Tochter Christine Kaufmann am 20. März gewählt wurde, freute sich Vater Gerhard nicht nur für sie, sondern auch für Riehen. «Weil ich ihre Fähigkeiten kenne, weiss ich, dass sie für Riehen eine gute Wahl ist.» Stolz schwingt in den Worten mit, obwohl dies Gerhard Kaufmann so nicht direkt sagt. Seine bekannte Gelassenheit hat er im Triumph seiner Tochter nicht abgelegt. Die Gelassenheit, die es in der immer lauter werdenden Politik in Riehen braucht, hat Christine Kaufmann auch von ihrem Vater geerbt. Ihre emotionale Seite habe sie eher von der Mutter, erzählt die neue Gemeindepräsidentin.

Samstags Zeichnen im Gemeindehaus

Als Christine Kaufmann zwei Jahre alt war, wurde ihr Vater Gemeindepräsident. An den Samstagen begleitete sie ihn jeweils auf seine Baustellen, die er als Architekt verantwortete. Anschliessend gingen sie immer noch ins Gemeindehaus, wo er arbeitete und sie daneben in einem Lederstuhl sass und zeichnete. Ihre Politisierung sei klassisch am Küchentisch bei vielen intensiven Diskussionen erfolgt, erinnert sich die heute 54-Jährige. Im Gegensatz zu den meisten anderen Jugendlichen interessierte sich Christine Kaufmann nicht nur für nationale und internationale Themen, sondern auch für die Gemeindepolitik.

Während Vater Gerhard Kaufmann als Gemeindepräsident relativ gut mit Niederlagen umgehen konnte, ärgerte sich Tochter Christine auch mal laut. Als Jugendliche und junge Erwachsene ging ihr vieles zu langsam, sodass sie auch mal die langatmigen demokratischen Prozesse hinterfragte. Besonders erinnern sich beide an die Abstimmung über ein Ferienhaus im Bündnerland in den 1970er-Jahren, das unter anderem den Riehener Schulklassen für Klassenlager hätte zur Verfügung stehen sollen. So wollte es Gemeindepräsident Kaufmann. Die Stimmberechtigten wollten dies zum grossen Ärger von Tochter Christine aber nicht.

Ratschläge gab der Vater seiner Tochter noch nie

Noch heute wird im Hause Kaufmann viel über Politik diskutiert. Der 91-Jährige liest vor den Einwohnerratssitzungen die meisten Vorlagen sorgfältig durch. «Es interessiert mich einfach. Das legt man wohl nie ab.» Ratschläge gab er seiner Tochter in ihrer politischen Karriere noch nie.

«Es ist auch nicht nötig, weil ich weiss, was sie kann und welches Potenzial sie hat.»

Regelmässig werden beide auf die spezielle Vater-Tochter-Konstellation angesprochen, verrät Christine Kaufmann. «Am stärksten war dies vor acht Jahren, als ich zum ersten Mal fürs Gemeindepräsidium kandidierte. Die einen sagten, «nicht schon wieder eine Kaufmann», andere freuten sich darüber.»

Gerhard Kaufmann war ein Macher, aber auch ein Verhinderer, sagt er über sich selbst. Er hat massgeblich dazu beigetragen, dass Riehen heute zusammenhängende Grünflächen, keine Hochhäuser und keine Fabrikschlote hat, wie er selber beschreibt. Wachstum, wie ihn Gemeinden gerade im Baselbiet anstreben, war für ihn als Gemeindepräsident nie ein Ziel. Riehen bekenne sich zur Aussage: «Grösse ist kein Ziel», sagt Kaufmann noch heute. Auf einen Expansionskurs wurde verzichtet, das zahle sich heute aus.

Das sieht Christine Kaufmann auch so. Während sie für den Gemeinderats- und Einwohnerratsbeschluss, dass das Stettenfeld teilweise überbaut werden soll, einstehen muss, sagt er zur grössten unbebauten Fläche in einer Bauzone im Kanton klipp und klar: «Das Stettenfeld müsste grün bleiben.»

Die Tochter hat politisch auch den Vater beeinflusst

Sie vertreten ähnliche Werthaltungen und Einstellungen und seien politisch fast deckungsgleich, findet Gerhard Kaufmann. Doch gibt es zwischen den beiden wirklich keine konkreten Differenzen? Sehr wenig. Am ehesten in Gesellschaftsfragen, erklärt Christine Kaufmann. Auch darin habe sich ihr Vater gewandelt. Auch dank der Tochter, die sich innerhalb der EVP für eine liberale Gesellschaft und dabei unter anderem für die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren ausspricht.

In einem wird sich die Arbeit von Christine Kaufmann im Vergleich zu ihrem Vater unterscheiden: Seine Partei VEW (heute EVP) war damals in Riehen die Hausmacht, während sie heute einem klar bürgerlichen Gemeinderat vorsteht. Christine Kaufmann ist überzeugt, dass sie trotz der schwierigen Ausgangslage etwas bewegen kann.