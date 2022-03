Rutschmadame Haltung gegen die Ohnmacht Woche für Woche wirft die Rutschmadame einen Blick auf das regionale Geschehen aus dem nahen Elsass. Heute: der Krieg in der Ukraine und die Reaktionen darauf. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Schweigende Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Barfüsserplatz in Basel. Kenneth Nars

Es ist Krieg und alle schauen hin. Und doch haben die allermeisten von uns keine Ahnung, wie sich die Furcht der Menschen anfühlt, ihr Zorn, ihre Ohnmacht. Wir kennen nur unsere eigene Ohnmacht und eine Mehrheit von uns versucht, diese auszudrücken.

Eine laute Minderheit überschüttet uns dafür mit Spott. Niemandem sei geholfen, wenn wir auf der Strasse das Kriegsende fordern und virtuelle Friedenstauben versenden. Auch die hämische Minderheit hat eine Haltung, eine, die als Betonklumpen in ihr ankert – zu ihrem eigenen Wohl. Es ist die Haltung, die besagt, mach lieber nichts als etwas, das nichts bringt. Und wenn du etwas machen willst, das etwas bringt, dann lass es bitte auch, mir geht’s ja gut.

Gewiss, unsere Kerzen helfen keinem Kind, das hungert und keiner Mutter, die in der ­U-Bahn-Station gebären muss. Aber sie zeigen unsere Haltung gegenüber der Widerwärtigkeit, zu der nur der Mensch fähig ist. Und sie stärken uns als Gemeinschaft bestenfalls für das, was kommt.

Unsere Landesregierung ist ein Anti-Vorbild im Hasenfuss-Gewand, das lieber jassen gehen sollte, als unser Ansehen in der Welt weiter zu besudeln und ins Lächerliche zu ziehen durch Auftritte, die an die Preisverleihung an einem Schwingfest erinnern – mit dem Unterschied, dass der Muni nicht der Preis ist, sondern der Gewinner selbst. Als Gewinner stellt sich der Bundesrat dar, wenn er viel zu spät einlenkt und sanktioniert. Als Held, der die Menschlichkeit entdeckt hat und dafür ein Opfer bringt, indem er über seinen neutralen Schatten springt.

So stark die Basler Regierung polarisieren mag – sie hat früh die ukrainische Flagge gehisst. Auch das hilft keinem im Bombenhagel. Aber es ist eine Haltung.

Die Frage ist, wie tief die Haltung, die sich bei den meisten von uns manifestiert, in uns hineinsickert, ob sie allgegenwärtig bleibt oder verblasst – und was passiert, wenn es am Mäntig vieri schloot? Werden wir zu ausgelassenen Witzfiguren, die sich vom Krieg erholen müssen? Oder schaffen wir es, unsere Haltung auch zu Gunsten des farbenfrohen Blätzlibajass nicht abzulegen? Der Mehrheit traue ich eine angemessene Fasnacht zu. Der Minderheit empfehle ich ein Hasenfuss-Kostüm.

So oder so ist Krieg. Und alle schauen hin. Das ist schlimm genug.