Rutschmadame Maultaschen ohne Rapsöl Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Der Kampf um die Freiheit. Martina Rutschmann

Wenn die Suche nach Rapsöl nicht ganz so einfach wird wie erwartet. Severin Bigler

Nach einem Bummel durch die Freie Strasse bekam ich Panik. Wie werde ich die Nach-Fasnachts-Aerosole wieder los? Ich fuhr nach Südbaden und spazierte durch die Reben. Der «Ryslaifer» schoss mir in den Kopf. Den Marsch pfeifend fragte ich mich, was Maske wohl auf Badensisch heisst. Ich kam auf Maultasche. Ein Maultäschchen zum Znacht, das wär’s! Mit dem letzten Tropfen Benzin, das ich für einen anständigen Preis getankt hatte, fuhr ich zum Supermarkt und setzte mir eine blaue Maultasche auf.

Als ich mir einen Korb schnappen wollte, griff mich eine energische Hand am Arm. «Noch gilt hier FFP2!», fuhr mich eine Frau an. Ihr Blick war strenger, als ihr Griff vermuten liess. Ich wollte mich herausschwatzen, als sie raunte: «Jaja, bei Euch ist die Pandemie beendet!» Sie grinste hämisch. «Ich lebe im Elsass!», verteidigte ich mich. Sie schnaubte: «Und da fahren Sie mit Sprit zu Champagnerpreisen zu uns, um ein paar Cents zu sparen?»

«Nein», wehrte ich mich, «wo bekomme ich eine FFP2-Maultasche?» Jetzt lachte sie ehrlich, drückte mir eine Maske in die Hand und packte den nächsten Kunden. Der stammelte: «Ich will nur Rapsöl kaufen!» Das hätte er lieber für sich behalten, jetzt legte die energische Frau richtig los, der Speiseöl-Engpass sei die harmloseste Kriegsfolge, ob er schon mal was von Olivenöl gehört habe und weshalb er kein Mehl hamstere, das sei auch knapp?

Mir kam Oma in den Sinn und ihre Rapsöl-Salatsauce mit Maggi. Ich legte Maultaschen in den Korb und suchte Rapsöl. Alles leer. Der Hinweis, nur eine Flasche pro Person, kam wohl zu spät. Zurück im Elsass schlug die Benzinanzeige Alarm, als ich vor dem Hypermarché hielt.

Auf dem Weg zum Speiseöl fiel mir auf, dass ich erstmals seit zwei Jahren die Einzige mit einer Maske im Gesicht bin. «Was ist los?», fragte ich einen Kunden und zeigte auf meine verdeckte Nase. Er triumphierte, Macron sei ein Held, er habe die Pandemie beendet, und schnappte sich das letzte Öl. Eine Push-Nachricht mit neuen Coronazahlen aus der Schweiz unterbrach das Gespräch. Ich liess das Auto stehen und ging zu Fuss nach Hause. Schade, dass ich zu den Maultaschen keinen Oma-Salat machen kann, dachte ich. Den «Ryslaifer» pfeifend hoffte ich, der Irrsinn im Dreiland und der restlichen Welt möge bald zu Ende sein.