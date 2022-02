Rutschmadame Worüber reden wir denn jetzt? Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: der Kampf um die Freiheit. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Als der Wahlbasler Stephan Remmler in den 80er-Jahren mit «Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei» einen Hit landete, dachte ich: Blödsinn, es gibt endlose Dinge!

Jetzt weiss ich: Er hat recht, alles hat ein Ende. Sogar die Pandemie, wie der coronapositive Bundesrat Ignazio Cassis am Mittwoch verkündete. Halsweh soll wieder vom Rauchen kommen, Kopfweh vom Saufen. Schlimmer ist, dass wir als Schicksalsgemeinschaft auseinanderbrechen – wie der Krug, der zum Brunnen ging und in Scherben liegen blieb, weil es in der Sprichwort-Ära keinen Heissleim gab.

Das kollektive Leiden ist vorbei. Jeder hat seine Freiheit zurück, tut, was ihm beliebt. Bloss: Worüber sollen wir sprechen? Weshalb einander die Köpfe einschlagen? Besteht die Gefahr der stillen Minute, die der Onkel mit Scharaden durchbricht, die keiner hören will? Welche verbindenden Themen bleiben uns? Manche wollen Sport, andere Kultur, ein ewiger Spagat. Nicht wie früher, als alle noch Pandemie wollten. Was kann uns je wieder so einigen?

Wir brauchen einen Ersatz. Ein Thema, das sich für alle gleich anfühlt – und doch unterschiedlich betrachtet oder geleugnet werden kann. Ein Thema, das von Stockholm bis Kapstadt Spannung garantiert und Interesse weckt wie ein Zaubertrick mit Hut und Hase.

Am besten, wir machen nahtlos weiter. Und küren die Post-Pandemie-Ära zum neuen Lifestyle. Alles, was wir tun und denken, tun und denken wir, weil wir zwei Jahre Pandemie hinter uns haben. «Weisch no, Corona?», lautet unser Schlachtruf. Egal wo und mit wem – Teilnahme und Verständnis sind uns gewiss.

Wir liegen uns erzählerisch in den Armen, denn wir sind die Auserwählten, die Corona erlebt haben! All die übrigen Masken, Selbsttests und WC-Rollen? Lasst uns Fasnachtskostüme daraus basteln! Mit genug Heissleim schaffen wir es bis zum Morgestraich. Weisch no, als dieser abgesagt wurde? Was haben wir gelitten, schau, ich habe noch Fotos. Aus Protest habe ich meine Wohnung mit Räppli eingedeckt. Und weil die Putzfrau im Lockdown war, blieben diese bis Ostern liegen.

Weisch no, als wir an Ostern gegen uns selbst Eier tütschten? Mit Nostalgien wie diesen halten wir die Pandemie am Leben, stille Minuten wird es keine geben. Aber vergesst Remmlers Wurst-Philosophie nicht. Auch die Post-Pandemie-Ära wird enden. Wer weiss, vielleicht fängt dann alles von vorn an?