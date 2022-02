Schulprojekt Sie sammeln die Geheimnisse der Basler Jugendlichen Evangeline Flubacher und Mila Fitze wollen wissen, was die Jugendlichen in der Region umtreibt. Für ein Schulprojekt sammeln die Basler Sekundarschülerinnen Geheimnisse.

Evangeline Flubacher (links) und Mila Fitze besuchen die Sekundarschule Vogesen. Für ihr Schulprojekt mussten sie sich viel technisches Wissen aneignen. Roland Schmid

«Ich nuckle mit zwölf Jahren immer noch an meinem Daumen.»

Evangeline Flubacher und Mila Fitze kennen rund 70 intime Geheimnisse von jungen Menschen aus der Region. Die Schülerinnen der Sekundarschule Vogesen in Basel arbeiten seit Anfang November an ihrem Abschlussprojekt. In wenigen Tagen geht ihre Website online. Darauf sind die Einträge zu finden, die bisher eingegangen sind.

«Ich finde Sushi ‹grusig›.»

«Wir wollen einen digitalen Austausch schaffen», sagt Mila Fitze. Ihre Freundin Evangeline Flubacher ergänzt: «Mit den Geheimnissen können wir zeigen, dass man mit seinen Problemen nicht alleine ist.» Dennoch bleibt alles anonym: Die Teilnehmenden tragen sich in einem Online-Formular ein – selbst die Projektleiterinnen kennen die Namen der Jugendlichen nicht.

«Ich habe heute zwei Mal gelogen.»

Einige Geheimnisse sind gar auf Englisch, die meisten jedoch auf Deutsch oder Schweizerdeutsch. Evangeline Flubacher erklärt: «Ich kenne einige Leute in Amerika, vermutlich haben die mitgemacht.» Die meisten Jugendlichen hätten sie aber entweder persönlich oder über ihren Instagram-Kanal motiviert.

«Ich bin verliebt in den Ex meiner besten Freundin.»

Wie sie die Anonymität und das Sammeln der Geheimnisse technisch umsetzen können, dafür recherchierten die Schülerinnen viel im Voraus. Auch die Website haben sie selbst gestaltet.

«Ich bin depressiv.»

Gleich mehrere Geheimnisse drehen sich um Essstörungen, psychische Probleme, Gewalterfahrungen oder Liebeskummer. Eine Person schreibt: «Ich weiss nicht, was ich tun soll. Ich will nicht mehr leben.» Eine heftige Aussage, auch für Evangeline Flubacher und Mila Fitze. Darum integrieren sie auf ihrer Website die Informationen von Hilfsangeboten – etwa die Nummer des Sorgentelefons 143 oder der Beratung von Pro Juventute.

«Ich glaube, ich bin schwul. Aber ich habe Angst, dass mich alle mobben werden.»

Romina Troxler betreut die beiden Schülerinnen bei der Arbeit: «Gerade Suizidgedanken haben mehr Jugendliche, als man annehmen würde.» Das Projekt versuche, auf sanfte Weise ein Gespräch über die Tabus einzuleiten. Und dieses soll mit dem Ende der Schularbeit auch nicht enden. Evangeline Flubacher und Mila Fitze wollen weitermachen, wenn sie merken, dass sie den Jugendlichen helfen können.

«Ich habe Angst im Dunkeln.»