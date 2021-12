Silvester Von Apfelschalen und Münsterglocken: So feierte Basel früher den Jahreswechsel Gibt es so etwas wie eine regionale Silvesterkultur? Die bz wagt den Blick zurück – und bringt erstaunliche Bräuche zu Tage.

Egal ob knallende Tischbombe oder Glockengeläut: Das laute Spektakel gehört seit Jahrhunderten zum Jahreswechsel dazu. Es soll die bösen Geister vertreiben. zVg / Urs Jaudas

Was bleibt von Silvester, wenn nicht die Erinnerung ans Feuerwerk über dem Rhein? Viel, wie ein Blick auf regionale Silvestertraditionen zeigt: Bereits im 19. Jahrhundert wurde kräftig gefeiert – mit Spiel, Gesang und deftigem Essen.

Dabei geht schnell vergessen, dass der letzte Tag des Jahres gerade bei wohlhabenden Basler Familien auch der Zahltag war: Bedienstete erhielten einen «Batzen», die Hausärzte ihren Jahreslohn, der Pfarrer eine Art Kirchensteuer. Viele Leute halten diese Tradition in anderer Form auch heute noch aufrecht und geben ihren Briefträgerinnen und Briefträgern einen Zustupf. «Mit diesem Geben erinnert man auch daran, dass ursprünglich in Basel Silvester oder Neujahr ein Beschertermin war», erzählt Ethnologe Dominik Wunderlin.

Göttikinder gingen an Neujahr zu Götti und Gotte, sagten dort einen Spruch auf und erhielten dafür eine «Neujahrswegge». Häufig war im Brot ein Fünfliber versteckt. Es erstaunt nicht, dass gerade ärmere Familien auf dem Dorf deswegen wohlhabende Bauern als Paten auswählten. Erst mit dem Aufkommen des Weihnachtsbaums Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die grosse Bescherung auf Weihnachten vorverschoben.

Zu Neujahr gab es selbst gemachte Läckerli

Natürlich ging es aber nicht nur um Finanzielles, sondern auch ums Feiern an sich. Nach einem reichhaltigen Mahl spielte man Lotto oder Karten, musizierte oder las sich was vor. Gegen Mitternacht öffneten die Baslerinnen und Basler gewöhnlich ihre Fenster und lauschten dem Klang der Papstglocke. Traditionell stiessen die bürgerlichen Familien mit einem Glas Gewürzwein, dem Hypokras, an. Eine Tradition, die bis heute andauert. Zum Hypokras wurden meist selbst gemachte «Legerli» serviert, die damals noch ein klassisches Neujahrsgebäck waren. Viele Familien hatten vor rund 150 Jahren ihr eigenes Läckerli-Rezept.

Bereits im 19. Jahrhundert versammelten sich zahlreiche Leute auf dem Münsterplatz oder gingen zur Neujahrsmesse. Auf dem Münster- und dem Martinsturm spielten die Turmwächter auf der Posaune, während am Kleinbasler Rheinufer Neujahrsfeuer brannten. Wer es sich leisten konnte, feierte anschliessend in der Gaststube mit viel Alkohol. Schon den Tag über waren die Leute in den Fabriken nicht mehr richtig produktiv, sondern konzentrierten sich aufs Vorglühen mit Wein und Bier.

Auch auf dem Land ging es zum Jahreswechsel vergnügt zu und her. Um die Wende des vorvergangenen Jahrhunderts kamen Vereinsmitglieder zum Silvester-Hock zusammen, um sich die Zeit bis Mitternacht mit Jassen und Gesellschaftsspielen wie «Schwarzer Peter» zu vertreiben. Danach zogen die Männerchöre wie in Wenslingen durchs Dorf und sangen «s olt Jahr uus und s neu y», begleitet von dem heute etwas umständlichen Glückwunsch: «I weusch ech es guets, glückhaftigs, freude- und säägerychs Neujohr und gueti Gsundheit».

Sogar während der Pest wurde gefeiert

Neben dem obligaten Glockengeläut war auch übermütiges Lärmen und Knallen zu hören – verursacht nicht von Böllern oder Feuerwerk, die erst in den vergangenen vier Jahrzehnten Einzug hielten, sondern von Schusswaffen. Die Basler Obrigkeit sah sich deshalb in Zeiten unsicherer politischer Verhältnisse – etwa während der Revolutionsjahre – dazu veranlasst, die Sitte «bey ernstlicher Straffe» zu unterbinden.

Nicht immer mit dem gewünschten Erfolg, wie ein frühes Beispiel aus dem Jahr 1564 zeigt, als die Untertanen angesichts der wütenden Pest dazu aufgefordert wurden, auf das Neujahrsfeiern zu verzichten: «Auf der Landschaft wurde in den Häusern nicht nur geschmaust und gezecht», schreibt der Volkskundler Eduard Strübin in «Jahresbrauch im Zeitenlauf», «sondern auch gerauft.»

Sowohl das Glockengeläut als auch das Knallen hatten eine magische Funktion, keine religiöse: Der laute Klang sollte die bösen Geister vertreiben. Bereits aus der frühen Neuzeit gibt es Belege für lautes Knallen. Seit drei- bis vierhundert Jahren gehört der Lärm zum Jahreswechsel dazu. Übrigens: Die heutige Tischbombe und das Knallen des Champagnerkorkens sind wohl nur Weiterführungen dieses Brauchtums, vermutet Wunderlin.

Das Essen stand wie bei den meisten anderen Festbarkeiten auch beim Jahresübergang im Mittelpunkt, die Altjahrswoche war ein beliebter Schlachttermin. In Liestal wurden die gemästeten Schweine etwa in der Salzgasse oder in der hintern Gasse geschlachtet, was jeweils zahlreiche Schaulustige anlockte. Für den Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler († 1924) war das blutige Schauspiel «etwas Entsetzliches, das ich nicht ansehen kann». Die «Metzgeden» versorgten aber nicht nur die Festtagsgesellschaft mit Würsten und «Rippli», sie sicherten auch gleich die Fleischreserven für ein ganzes Jahr in Form von geräuchertem Speck.

Beim Heischen ging es um die Wurst

Ähnlich wie in der Stadt war auch das Backwerk zum Jahresübergang wichtig, besonders Milchbrot und Ankenwecken, in die mittels Schere eine Reihe von Zacken oder «Büppli» geschnitten wurde. Zöpfe oder Zupfe waren dagegen lange Zeit unbekannt. Noch um 1925 stellten die Bäckereien mehr Wecken als Zöpfe her, für Neujahr wurde «zäinevoll» davon gebacken.

Dieser Überfluss an Nahrungsmitteln weckte Begehrlichkeiten. Schon im Mittelalter zogen Sängerinnen und Sänger durch Basel, um gegen ein Lied frische Würste zu «heischen», sprich erbetteln. In der Stadt kam dies nicht überall gut an. Aus dem Jahr 1418 gibt es einen Beleg, dass in Basel um die Wurst gesungen wird, «wie man es aus den Dörfern kennt». Um 1600 erboste sich der Pfarrer von Sissach über die «grosse Unordnung mit vilfelltigem Gesang» am Silvesterabend.

Dieses Heischen, das Herumziehen mit Singen und Glückwünschen, hielt sich bis in neuere Zeit und war besonders ein Vorrecht ärmerer Kinder. In Lupsingen gingen «bettelarme Leute aus dem Schwarzbubenland» von Haus zu Haus, in Allschwil waren es um 1920 arme «Lotzi» aus dem Elsass, die für ein Vaterunser Sauerkraut, Speck und Brot ergatterten.

Zum Glückwünschen gehörte natürlich auch das Bedürfnis, einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen. Das Wetterglück liess sich etwa an den zwölf sogenannten Lostagen zwischen Weihnachten und Neujahr ablesen, wobei jeder Tag stellvertretend für einen Monat stand. Das Zwiebelorakel diente demselben Zweck: So wurden in Zeglingen, aber auch in Basel noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwölf gesalzene Zwiebelschalen zum Jahreswechsel ans Fenster gestellt: Waren sie am nächsten Morgen nass, bedeutete das einen verregneten Monat.

Mehr noch interessierte höchstens die persönliche Zukunft: Natürlich wurde – echtes – Blei gegossen, als Orakel dienten aber auch zum Beispiel Apfelschalen, die wie in Basel oder Sissach über die Schulter geworfen wurden, um aus den Formen am Boden die Initialen des Zukünftigen abzulesen. In frommen Familien wurde auf gut Glück das Kirchengesangbuch aufgeschlagen.

Weissagungen aus der Bibel und dem Holzstoss

Besonders in pietistischen Basler Familien war das Losungsbuch beliebt: Dabei zog man reihum einen Zettel aus einer Schale, auf dem ein Datum stand. Im Losungsbuch konnte man den passenden Bibelspruch zum Datum nachlesen. Diesen hat man sich schliesslich fürs neue Jahr verinnerlicht. Anderswo wurde aus Aschehäufchen im Ofen und sogar aus der «Holzbygi» geweissagt: Je nach Scheit, das junge Frauen aus dem Stoss zogen, glaubten sie voraussagen zu können, ob sie einen «Geraden» oder einen «Krummen» zum Ehemann bekommen würden.

Zuverlässiger war da schon der Neujahrstanz. «Wenn früher ein Bursche ein Mädchen einlud, so galt dies schon als halbe Verlobung», heisst es 1967 aus Anwil. In Zeglingen war es üblich, dass die Pärchen hinter der Dorfmusik durch die Strassen paradierten. Insgesamt sorgte das «Neujohre» für mehr Frohsinn als das «Silveschtere», üblich waren noch bis in die 1950er-Jahre Konzert- und Theateraufführungen von Vereinen, an denen Schwänke und Wilderer-Romantik zelebriert wurden.

Schülerinnen und Schüler feierten Neujahr derweil ohne Aufsicht. Nach dem überreichen handgeschriebener Glückwünsche an die Eltern ging es in die Wirtschaft zum Tanz, während die Schulbuben bei Wecken und Wurst zusammensassen und mit Neujahrswein den ersten Kater probten.

Kein Feuerwerk oder Glockengeläut weckte sie tags darauf, sondern wohl eher ein zünftiges Schädelbrummen.