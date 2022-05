SLO Food Jordan zementiert seine Macht – auf Kosten der Frauen Die Schweizerische Nationalbank trägt für ihre Entscheide keine direkte Verantwortung, findet unsere Kolumnistin. Die Trans­parenz fehle. Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank SNB. Marcel Bieri / Keystone

Die Schweizerische Nationalbank SNB ist ein wirtschaftspolitisches Schwergewicht. Sie entscheidet faktisch über die Verzinsung unserer Spargut­haben und Rentenansprüche, über die exportorientierten Arbeitsplätze, Inflation und Wachstum. Mit der Anlagepolitik ihres gigantischen Vermögens (um die 1000 Milliarden) bestimmt sie über künftige Investitionen. Umso wichtiger ist die Zusammensetzung der geldpolitischen Leitungsgremien.

Andere Länder haben das erkannt. Die heutige US-Finanzminis­terin Janet Yellen wurde auf Vorschlag von Barack Obama 2014 die erste Chefin der amerikanischen Zentralbank FED. Seit 2019 ist Christine Lagarde die erste Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Yellen und Lagarde wollen neue Prioritäten in der Wirtschafts- und Geldpolitik setzen: für die Unterstützung der Weltwirtschaft und gegen den Klimawandel.

Keine direkte Verantwortung

Und die Nationalbank? Sie hinkt mit ihrer (inexistenten) Klimapolitik den anderen europäischen Zentralbanken hinten nach. Geldpolitisch verfolgt sie ein enges Konzept der Inflationsbekämpfung. Beim Frauenanteil fällt sie zurück. Anfang 2015 hatte der Präsident Thomas J. Jordan völlig unnötig den Euro-Mindestkurs seines Vorgängers von Fr. 1.20 aufgegeben. Das heizte die Spekulation auf den Franken erst richtig an.

Die Nationalbank trägt für ihre Entscheide keine direkte Verantwortung. Die Governance der SNB ist ungenügend, stellte jüngst auch ein Öko­nomenteam fest. Die Trans­parenz fehlt. Die Protokolle des Direktoriums sind anders als im Ausland und von mir gefordert auch im Nachhinein nicht öffentlich. Ein dreiköpfiges Direktorium ist bei einer derart grossen Entscheidungskompetenz viel zu klein. Der Präsident ist seit 2012 im Amt und bleibt, Herzattacken vorbe­halten, praktisch bis zur Pensionierung im Amt. 2020 wurde er bis 2027 wieder gewählt.

Wer nach dem Rücktritt von Vizedirektor Fritz Zurbrügg auf Ende Juli 2022 auf eine Wende und eine Frau hoffte, hat nicht mit der Machtpolitik und dem Beharrungsvermögen von Thomas Jordan gerechnet.

Der SNB-Präsident hat den 46-jährigen Ökonomen Martin Schlegel, Jordans ehemaligen Praktikanten und Zögling, ins Direktorium gehievt und gleich als Vize installiert. «Damit ist der Kurs der Geldpolitik für Jahre vorgespurt und der Weg an die Spitze für Frauen versperrt», stellte die «Schweiz am Wochenende» fest. Die 2015 in das Direktorium gewählte Andréa M. Maechler wurde ausmanövriert.

Eine fehlende Diskussion

Wer hat das zu verantworten? Formell wählt der Bundesrat die Mitglieder des Direktoriums. Geleitet wird das Geschäft vom elfköpfigen Bankrat. Die Gewerkschaften sind mit Unia-Chefin Vania Alleva vertreten. Haben der Bundesrat, Ueli Maurer und der Bankrat über die Nachfolge Zurbrüggs überhaupt ernsthaft diskutiert?

Die Schweiz steht vor grossen Herausforderungen. Das gilt auch für die Nationalbank und ihre Geldpolitik. Wenn der SNB-Präsident seinen Nachfolger kooptieren und damit den geldpolitischen Kurs über Jahre hinaus ohne öffentliche Diskussion alleine bestimmen und die Frauen kaltstellen kann, ist das ein Armutszeugnis für die Demokratie und die politisch Verantwortlichen.