SLO Food Mogelei oder der Klassenkampf von oben Die Stempelsteuer soll in bürgerlicher Salamitaktik abgeschafft werden. Schon allein die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital würde ein Millionenloch in die Bundeskasse reissen. Susanne Leutenegger Oberholzer

In der Politik geht es immer (auch) um die Durchsetzung unterschiedlicher Interessen. Das trifft insbesondere bei den Steuern und Abgaben zu. Diese finanzieren unseren Staat und wirken sich auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen aus – von Privatpersonen und Unternehmen.

Exemplarisch zeigt sich das an der Vorlage zur Abschaffung der Stempelsteuer. Die Stempelsteuer auf der Ausgabe und den Handel mit Wertschriften geht in der Schweiz auf die Zeit von Napoleon zurück. 1917 ging die Kompetenz zum Bund. Das Bundesgesetz von 1973 wurde mehrfach revidiert. Heute umfasst es die Emissionsabgabe auf Eigenkapital, die Umsatzabgabe auf dem Handel mit Aktien und die Versicherungsabgabe auf Prämien verschiedener Versicherungen. Dem Bundeshaushalt fliessen daraus jährlich rund 2,2 Milliarden Franken zu.

Die Stempelsteuer ist seit langem im Fokus der unsozialen bürgerlichen Steuer-Abbaupolitik. In gewohnter Salamitaktik soll sie in Raten abgeschafft werden. Der erste Testlauf erfolgt im Februar mit der Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital. Das würde ein 250-Millionenloch in die Kasse des Bundes reissen. Ein dreistes Ansinnen mitten in der Coronakrise, die zur (notwendigen) Stützung der Wirtschaft bereits Milliarden gekostet hat. Und eine grosse Mogelei.

Mogelei 1: Dreist ist die Pro-Kampagne, mit der eine KMU-Freundlichkeit behauptet wird. Die Stempelsteuer ist vor allem für grosse Unternehmungen in der Finanzbranche von Bedeutung. Mit der Freigrenze bei Neugründungen oder Kapitalerhöhungen von einer Million Franken (bei Umstrukturierungen und Sanierungen sogar von zehn Millionen) sind die meisten KMU bereits heute von der Stempelabgabe befreit. 2018 bezahlten 57 Grosskonzerne 180 Millionen, während die restlichen 2179 Unternehmen für 81 Millionen aufkamen. Der grosse Rest (99,6 Prozent) ist vom Stempel gar nicht betroffen. Gretchenfrage: Wer von den kleinen Unternehmen im Baselbiet hat im letzten Jahr auf das neue oder erhöhte Kapital wie viel Stempelsteuern bezahlt?

Mogelei 2: Die Vorlage liegt auch regionalpolitisch ziemlich schief in der Landschaft. Pro Kopf der Bevölkerung verliert der Bund 23 Franken Steuereinnahmen (Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020). Die Baselbieter Wirtschaft wird mit 14,29 Franken pro Kopf entlastet. Bei der Zuger Wirtschaft, einer Hochburg der Finanzbranche, sind es 432.70 Franken pro Kopf, also 30-mal mehr.

Mogelei 3: Die Abschaffung soll Arbeitsplätze und Einkommen schaffen, wird behauptet. Das Gegenteil wird der Fall sein. Zur Kompensation der Ausfälle drohen Leistungskürzungen und Mehrbelastungen der Einkommen. Das schadet dem Konsum der privaten Haushalte, die 60 Prozent der Wertschöpfung generieren.

Mogelei 4: Die Emissionsabgabe ist das erste Rädli der Salami. Gelingt der Angriff, geht der Abbau weiter. Bereits beschlossen ist die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf inländischen Obligationenzinsen. Das Referendum ist lanciert. Dann droht die generelle Aufhebung der Stempelsteuer mit Ausfällen von weiteren knapp 2 Milliarden Franken.

Und der Klassenkampf von oben geht weiter. SVP- Finanzminister Ueli Maurer will die Steuern für Abzocker-Manager mit hohen Einkommen und Vermögen senken. Eine geradezu perverse Mogelei.