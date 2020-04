So viel Stress wegen Corona – jetzt will die Uni der eingesperrten Basler Bevölkerung helfen

Eingesperrt in den eigenen vier Wänden, nur wenige soziale Kontakte, finanzielle Sorgen wegen Kurzarbeit im Job. Die durch das Coronavirus ausgelöste Krise beschäftigt jede und jeden in der Gesellschaft. Und sie hat Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden. Bei einigen löst sie Angstzustände aus, bei anderen äussert sich der erlebte Stress in Gereiztheit oder Niedergeschlagenheit. Die dafür verantwortlichen Stressfaktoren untersucht nun eine Studie der Universität Basel.

Die «Swiss Corona Stress Study» ist einzigartig in der Schweiz und richtet sich an alle hier lebenden Personen, die älter als 14 Jahre sind. Geleitet wird sie von Dominique de Quervain. Der Neurowissenschafter ist Direktor der Abteilung für kognitive Neurowissenschaften der Uni Basel. «Üblicherweise machen wir experimentelle Studien, etwa mit Virtual Reality oder zu neuartigen Medikamenten. Doch alle laufenden Untersuchungen mussten wir wegen des Coronavirus einstellen», sagt de Quervain.