Solidarität Sogar die ukrainische Botschaft schaute vorbei: Sammelaktion in Frenkendorf ist die grösste der Schweiz Am Donnerstagmittag besuchten eine Botschaftsvertreterin und eine ukrainische Ärztin den Swiss Mega Park. Sie zeigen sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft der hiesigen Bevölkerung.

Dass die Sammelaktion an der Schützenstrasse 2 in Frenkendorf riesige Dimensionen angenommen hat, darüber berichtete die bz bereits. Für Kleider gilt schon ein Annahmestopp. Noch bis Donnerstagabend 22 Uhr werden aber weiter vor allem Medikamente, Decken, Schlafsäcke, Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel und Batterien entgegengenommen.

Noch bis Donnerstagabend 22 Uhr wird weitergesammelt. Nicole Nars-Zimmer

Am Freitagnachmittag soll dann ein Lastwagen-Konvoi zur polnisch-ukrainischen Grenze losfahren. Über 200 Helfer sortieren und verpacken derzeit das Material. Organisatorin Alexandra Somlo kann die Menge nur schätzen, geht aber von über zehn grossen Containern à 26 Tonnen aus.

Ukrainische Botschaft ist tief beeindruckt

Die Aktion im Swiss Mega Park fiel auch der ukrainischen Botschaft in Bern auf. So sehr, dass die Botschaft heute Donnerstagmittag im sonst so beschaulichen Frenkendorf zu einer Pressekonferenz lud. Zwar konnte der Botschafter Artem Rybchenko nicht persönlich vorbeikommen, doch mit Olesia Lloyd-Mayer liess sich die Leiterin des Koordinationszentrums der Botschaft durch die prall gefüllten Hallen führen. Und sie hielt fest:

«Was hier in Frenkendorf geleistet wird, hat uns wirklich überrascht und beeindruckt. Es ist die grösste Hilfsgütersammlung in der Schweiz und noch dazu die am besten organisierte. Es ist fantastisch.»

Auch anwesend war mit Vita Strelez eine ukrainische Ärztin, die vor kurzem noch im Kriegsgebiet war. Sie hilft der Botschaft dabei, festzulegen, welche Medikamente derzeit am dringendsten gebraucht werden. Sichtlich bewegt schilderte sie ihre Eindrücke: «Es ist wie ein Horrorfilm, der zur Realität wurde, eine humanitäre Katastrophe. Die Menschen in der Ukraine versuchen zu schützen, was ihnen gehört, während seit acht Tagen Bomben einschlagen.»

Verschiedene Sammelaktionen in der Schweiz sollen koordiniert werden

Strelez wird bald wieder in die Ukraine aufbrechen, zusammen mit einer Ladung Medikamente. Anders als die meisten Lastwagen darf sie auch ins Landesinnere zurückreisen und nicht nur bis zur Grenze. Die Botschaft sieht die eigene Aufgabe nun darin, noch weitere Sammelaktionen in der Schweiz zu besuchen, um dann koordiniert den Weitertransport organisieren zu können. Frenkendorf machte den Anfang. Und Lloyd-Mayer betonte:

«Danken möchte ich vor allem all den freiwilligen Helfern. Wir brauchen weiter jedes Lächeln und jede Träne, um der Ukraine zu helfen und das Massaker zu stoppen.»