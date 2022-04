Strassenverkehr Neustart beim Autobahn-Zubringer Dornach-Aesch Überraschende Wende im Dauerstreit um die Strassenanbindung an die A18: Die Kantone Baselland und Solothurn sowie die Gemeinden Dornach und Aesch einigen sich auf eine grundlegende Überarbeitung der bisher diskutierten Streckenführungen.

Welches ist die beste Linienführung, Dornach und Aesch mit der Autobahn A18 zu verbinden. Das soll nochmals neu und ergebnisoffen überprüft werden. Archiv/Nicole Nars-Zimmer

Im Dauerstreit um den Autobahn-Anschluss Dornach-Aesch zeichnet sich eine Lösung ab - oder zumindest eine Aufweichung der zuletzt verhärteten Fronten. Nach einem Treffen am Mittwoch in Dornach haben sich die Baudirektionen von Baselland und Solothurn sowie die Gemeindepräsidien von Dornach und Aesch auf den weiteren Ablauf geeinigt.

Laut einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen wird ein neuer «gemeinsamer ergebnisoffener Prozess» gestartet, der eine Überprüfung der drei bisher ausgearbeiteten Streckenvarianten Nord, Mitte und Süd beinhaltet. Ziel sei eine «zeitnahe Lösung», wie die Birs-Strassenquerung realisiert werden könne. Genauere zeitliche Angaben werden jedch keine gemacht.

Bei den Varianten Nord und Mitte sei man an der Sitzung übereingekommen, die bisher bekannten Linienführungen «nicht mehr weiterzuverfolgen». Denn die bisher ausgearbeiteten Nord- und Mitte-Pläne seien mit einer zu grossen Beeinträchtigung des Wohngebiets in Aesch respektive des Birsraums verbunden.

Die künftige definitive Linienführung soll stattdessen «in einem ganzheitlichen Kontext betrachtet werden und mit einer gemeinsam getragenen Raumentwicklung auf beiden Seiten der Birs im Einklang stehen», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Für die Dauer dieses Findungsprozesses wird der Kanton Solothurn seine Richtplananpassung betreffend des Zubringers Dornach-Aesch sistieren. Der im vergangenen März bekannt gewordene Solothurner Entscheid, im kantonalen Richtplan auf die Variante Mitte zu verzichten, hatte in den Gemeinden Dornach und Aesch teils für beträchtlichen Unmut gesorgt. So haben in Dornach bürgerliche Kreise eine Petition lanciert, die sich für die rasche Umsetzung der Variante Mitte ausspricht.

Update folgt.