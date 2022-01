Studie der UPK Baslerinnen und Basler sind kritisch gegenüber Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie Eine Studie der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel zeigt, die Basler Bevölkerung wird kritischer gegenüber Zwangsmassnahmen, je mehr sie über psychische Erkrankungen weiss. Eine Rolle spielen hierbei auch Vorurteile.

Für die Studie haben die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel über 2200 Personen befragt. Martin Toengi

Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie spielen Vorurteile, wie die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel in einer Mitteilung vom Donnerstag betonen. Je mehr eine Person über psychische Krankheiten wisse, desto kritischer sei sie gegenüber Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie eingestellt. Darunter werden Isolation, Zwangsmedikation und eine fürsorgerische Unterbringungen zusammengefasst.

Die Daten entnehmen die UPK einer repräsentativen und eigens durchgeführten Befragung der Basler Bevölkerung. 2207 Personen wurden dabei befragt und gebeten, die Beschreibung einer fiktiven Person und ihrer psychopathologischen Symptome zu lesen. Danach konnten die befragten Personen angeben, ob sie für die jeweilige Person Zwangsmassnahmen akzeptieren würden. Gleichzeitig wurden die Vorurteile der Befragten gemessen.

Druck aufgrund von Vorurteilen

«Insgesamt haben die befragten Baslerinnen und Basler eine liberale und differenzierte Einstellung gegenüber der Psychiatrie. Diese entspricht in etwa der Gesetzgebung und psychiatrischen Leitlinien», heisst es in der Mitteilung weiter.

Es handelt sich um die erste Studie, welche die Einstellung der Basler Bevölkerung gegenüber psychiatrischen Zwangsmassnahmen untersucht hat. «Die Psychiatrie steht auch aufgrund von Vorurteilen unter einem gewissen Druck, Zwangsmassnahmen anzuwenden, und das in höherem Mass als rechtliche Situation und Behandlungsleitlinien es erfordern», sagt Christian Huber, Chefarzt und stellvertretender Direktor der UPK.

Die Studie zeige, dass es Bemühungen brauche, über psychische Erkrankungen aufzuklären und die Psychiatrie, die sehr zurückhaltend Zwangsmassnahmen einsetze, weiter zu unterstützen.