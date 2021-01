Das erste Spiel des Jahres gegen den FCZ verlor der FC Basel am vergangenen Wochenende mit 1:4 im eigenen Stadien. In Sion will die Mannschaft von Ciriaco Sforza wieder einen Schritt nach vorne machen. Der Krisenstimmung zum Trotz. Ob ihnen das gelingt, lesen Sie hier im Liveticker. Anstoss ist um 20:30 Uhr.