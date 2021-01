Tempo oder Trödeln? Die Vor- und Nachteile der Impfstrategien beider Basel

«Impfkönig», «Musterschüler», «Express-Impfer»: Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger heimste in den vergangenen Tagen medial viel Lob für seine Impfstrategie ein. Diese fusst auf einem simplen Credo, wie Engelberger schon vergangene Woche dieser Zeitung sagte: «Wir setzen zur Vermeidung von zusätzlichen Covid-19-Opfern auf maximale Impfgeschwindigkeit.» In Zahlen heisst das: Basel-Stadt hat Stand vergangenen Donnerstag 10'856 der 13'575 vom Bund gelieferten Impfdosen bereits verimpft - also 80 Prozent. Von 100 Einwohnern konnten so 5,5 schon geimpft werden. Kein anderer Kanton kommt an diese Werte heran, wie die am Freitag erstmalig vom Bund veröffentlichte Übersicht zeigte.

Ganz anders Baselland. Noch bevor die Bundesstatistik erschien, wurde er als Trödel-Kanton kritisiert. Beim offiziellen Vergleich liegt das Baselbiet mit 2,4 Geimpften auf 100 Einwohner nun zwar leicht über dem Schweizer Schnitt, doch die 35 Prozent oder 6'989 Impfungen bei einem Bestand von 20175 wirken dennoch mager. «Wir sind nicht ganz so offensiv wie andere Kantone», gibt Roman Häring auf Anfrage zu. Der Sprecher des Baselbieter Krisenstabs verteidigt aber diese Impfstrategie. Natürlich wolle man auch gerne mehr Menschen impfen, doch sei es Baselland wichtig, in Sachen Zweit-Impfungen nicht kurzfristig in Bedrängnis kommen zu können, sollte es Lieferschwierigkeiten geben.

Basel-Stadt braucht in zwei Wochen Nachlieferungen

Und genau das ist nun passiert. Pfizer/Biontech hat kürzlich angekündigt, die kommenden Wochen nicht die eigentlich zugesicherte Menge an den Bund liefern zu können. Das setzt Impfkönig Basel-Stadt unter Druck: Im Gegensatz zu Baselland hat er nicht für jede geimpfte Person eine Dosis für die vorgeschriebene Zweitimpfung beiseite gelegt. Diese muss aber zwingend mit demselben Impfstoff gemacht werden, in den meisten Fällen ist dies derzeit noch Pfizer/Biontech. «Wir setzen unseren Pfizer-Impfstoff jetzt nur noch für Zweitimpfungen ein, er reicht noch bis zum 9. Februar», sagt die Basler Kantonsapothekerin Esther Ammann zur bz. Sie betont, dass bisher noch keine Impftermine verschoben werden mussten. Gleichzeitig legt sie aber offen, dass Basel-Stadt darauf angewiesen sei, die nächsten zugesicherten Pfizer-Lieferungen für die Zweitimpfungen ab dem 10. Februar zu erhalten.