Corona Testzentren in der Region Basel stocken Personal auf für die Weihnachtszeit Seit dieser Woche gelten neue Verschärfungen im Zuge der Pandemie bestimmt. Die Testzentren sind zuversichtlich, dass es keinen Ansturm geben wird.

2G wird künftig zum Normalfall. Michel Canonica

Vergangenen Freitag führte der Bundesrat neue Verschärfungen ein, die seit diesem Montag gültig sind. So gilt etwa in Restaurants und Freizeitbetrieben aller Art 2G mit Masken- und Sitzpflicht: Das heisst konsumiert wird nur im Sitzen. An Orten, wo die Masken- und Sitzpflicht nicht durchführbar ist, gilt 2G+. Das bedeutet, dass man zusätzlich zum Zertifikat einen negativen Coronatest vorzeigen muss.

Mit den aktuellen Ressourcen ist man zuversichtlich

Die Kosten für Antigen-Schnelltests und Speichel-PCR-Pooltests werden nun aber wieder vom Bund übernommen. Wer Selbst- und Antikörpertest machen will, muss weiterhin selbst dafür aufkommen. Auch die einzelnen PCR-Tests werden weiterhin kostenpflichtig bleiben, es sei denn, man weist Symptome auf. Entgegen der Erwartung, dass den Apotheken und Testzentren möglicherweise ein grösserer Ansturm bevorstehen könnte, sagt Caroline Johnson, Mediensprecherin des Universitätsspital Basel (USB): «Wir rechnen mit einem höheren Testbedürfnis bis zu den Feiertagen, aber nicht mit einem plötzlichen Ansturm.» Doch selbst wenn das Szenario eintreffen würde, könne das USB mit den bestehenden räumlichen und personellen Ressourcen das Testbedürfnis abdecken.

Auch die Abklärungs- und Teststation in Muttenz werde aktuell nicht überrannt, wie Rolf Wirz, Vorsteher der Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, gegenüber der bz sagt. «Die Anzahl der symptomatischen Personen hat etwas abgenommen, dafür haben wir etwas mehr Testungen für Reisen.» Auch im Baselbiet ist man zuversichtlich, dass die aktuellen Ressourcen genügen. Ein Ausbau sei derzeitig nicht vorgesehen, so Wirz. Dennoch: «Wir haben etwas mehr Personal vor Weihnachten eingeplant, falls sich Personen noch für die Weihnachtsfeier in der Familie mittels Antigen-Schnelltests testen möchten.» Sie können aber noch nicht einschätzen, wie hoch die Nachfrage nach den Tests sein wird, deswegen sei das auch nicht planbar. «Aktuell ist es eher ruhig.»

Die neuen Massnahmen geben zusätzlichen Druck

Im Labor Rothen geht man davon aus, dass die Nachfrage steigen wird. CEO Claude Rothen sagt: «Vor allem wenn die Ferien anstehen, rechnen wir mit mehr Testwilligen. Diese werden mit den neuen Massnahmen stark unter Druck gesetzt, denn die neuen Regeln kommen sehr kurzfristig vor den Feiertagen.» Zusätzlich werde damit von den Geimpften und Genesenen noch mehr abverlangt. Zum zusätzlichen Arbeitsaufwand meint Rothen: «Wir tun, was wir können.»