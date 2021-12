Tramverkehr Wegen Rückstau: Einfachhaltestelle am Bankverein wird verschoben Kurz nach der Einführung der Einfachhaltestellen, kommt es bereits zu Problemen. Mit einer Verschiebung der Haltestelle soll der Rückstau verhindert werden.

Die Haltestelle am Bankverein in Fahrtrichtung Aeschenplatz wird verschoben. Archivbild von 2019: zVg

Seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember sind in Basel neu fünf Einfachhaltestellen in Betrieb. Der Start verlief nicht ganz reibungslos. Nun folgen die ersten Anpassungen, wie der Kanton am Mittwochmittag in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) mitteilte.

Die Einfachhaltestelle am Bankverein in Fahrtrichtung Aeschenplatz habe in den vergangenen Tagen wiederholt starke Rückstaus des Tramverkehrs am Steinenberg verursacht– vor allem abends mit Auswirkungen auf die gesamte Achse durch die Innenstadt bis zur Schifflände. Betriebliche Sofortmassnahmen wie der Einsatz von Verkehrswachen konnten das Problem nicht beheben, heisst es in der Mitteilung. Da weitere betriebliche Optimierungen eine längere Vorbereitungszeit benötigen, verlege das Bau- und Verkehrsdepartement diese Einfachhaltestelle in Absprache mit der BVB per heute Mittwochnachmittag in Richtung Aeschenplatz. Da so ein zweites Tram hinter der Haltestelle in der Aeschenvorstadt warten könne, solle diese Massnahme einen sicheren Betrieb ohne grössere Störungen ermöglichen, bis eine definitive Lösung vorliegt.

Optimale Position wird noch eruiert

Das Bau- und Verkehrsdepartement werde zusammen mit der BVB und der BLT in den kommenden Wochen prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Einfachhaltestelle an ihrer aktuellen Position am Verkehrsknoten Bankverein ohne Rückstau zu betreiben. Mit Blick auf eine spätere Umgestaltung des Aeschengrabens wäre diese Position aus Platzgründen und aufgrund der kurzen Umsteige-Wege ideal – selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, dass sie auch betrieblich funktioniert.

Grossmehrheitlich würden die Einfachhaltestellen funktionieren, fügt der Kanton in der Mitteilung an.