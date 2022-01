Transformation Ein Drittel mehr Baustellen in Basel: Ausbau des Fernwärmenetzes hat unangenehme Nebenwirkungen In den nächsten 15 Jahren wollen die IWB das Fernwärmenetz um insgesamt 60 Kilometer verlängern. Das sorgt für viele neue Baustellen.

Oben Quarzsandstein, unten Fernwärme: die künftige Freie Strasse. zvg

Das Ziel ist ambitioniert. In den nächsten eineinhalb Jahrzehnten soll die Wärmeversorgung in Basel komplett umgebaut werden, weg von der fossilen Energie. Anstelle der bisherigen Gas- und Ölheizungen soll vor allem die Fernwärme treten. Fast eine halbe Milliarde Franken sind für den Ausbau des Fernwärmenetzes vorgesehen. Den Grossteil des Geldes generieren die IWB (Industrielle Werke Basel) selber über neue Fernwärmetarife und Hausanschlüsse.

Pro Jahr wollen die IWB rund 400 Fernwärmeanschlüsse und vier bis fünf Kilometer Netz verwirklichen. Mit dem Ausbau kann die Anzahl der angeschlossenen Gebäude von 6000 auf 12’000 verdoppelt werden. Ab 2035 würden so 70’000 Tonnen weniger CO 2 ausgestossen werden, so die Berechnungen. Insgesamt soll das Fernwärmenetz so um rund 60 Kilometer neue Leitungen sollerweitert werden. Das entspricht rund der Hälfte der bisherigen Infrastruktur. Oder anders ausgedrückt: rund ein Fünftel des gesamten Strassennetzes der Stadt Basel.

Rund 45 Baustellen mehr pro Jahr wegen Fernwärme

Das «Generationenprojekt», wie es die IWB beschreiben, hat auch seine unangenehmen Nebenwirkungen: «Es wird wegen des Ausbaus der Fernwärme zu spürbar mehr Baustellen kommen», sagt Kantonsingenieur Roger Reinauer gestern an einer Pressekonferenz, an der über die grössten Bauprojekte 2022 informiert wurde. «Wir optimieren das nach Kräften.» Sprich: Der Ausbau des Fernwärmenetzes soll wenn immer möglich zusammen mit anderen Bauprojekten wie Gleisarbeiten der BVB oder Umgestaltungen vollzogen werden. «Etwa zwei Drittel der Baustellen können kombiniert werden», sagt Reinauer. Im Umkehrschluss bedeutet das: «Es wird rund einen Drittel mehr Baustellen als normal geben.» Bei der Präsentation des Ausbaus sprach die Regierung von ist mit rund 45 zusätzlichen Baustellen pro Jahr.

Auch Evelyn Rubli von den IWB betont: «Es ist uns ein grosses Anliegen, die Belastung für Anwohnende und Gewerbe so gering wie möglich zu halten.» Gleichzeitig betont sie, dass die Nachfrage nach Fernwärme extrem gestiegen sei. Ein Hauptgrund liegt darin, dass das Energiegesetz seit einigen Jahren vorschreibt, dass beim Ersatz der Heizung auf erneuerbare Energien umgestellt werden muss.

Netzausbau im Rahmen der Umgestaltung

Die ersten grossen Fernwärme-Baustellen dieses Jahr werden die Freie Strasse und die St.-Alban-Vorstadt. In beiden Fällen werden die neuen Leitungen im Zusammenhang mit einer Umgestaltung verlegt. Bei der Freien Strasse ist bereits der obere Abschnitt gemäss Gestaltungskonzept Innenstadt mit dem Alpnacher Quarzsandstein gepflästert worden. Bis Mitte Jahr soll die Umgestaltung bis zur Streitgasse fortgeschritten sein.

Die Umgestaltung der St.-Alban-Vorstadt, die vor drei Jahren hauchdünn angenommen wurde, startet voraussichtlich im Frühling und dauert bis im Sommer 2025. Auch sollen die Bauarbeiten genutzt werden, um möglichst viele Haushalte ans Fernwärmenetz anzuschliessen.

Auch im Geviert Wettsteinallee/Grenzacherstrasse ist ein schrittweiser Ausbau geplant. Dazu gehört auch die 2,2 Kilometer lange Fernwärme-Transportleitung zwischen Claragraben und Bäumlihofstrasse.