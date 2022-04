Trinationale Agglomeration Basel Wieder mit der S-Bahn bis ins Kandertal? Im Sommer wird das Ergebnis einer Studie erwartet, ob die Bahnstrecke in die Töpferstadt Kandern reaktiviert wird. Derzeit fährt nur im Sommer sonntags eine Museumsbahn.

Vom Badischen Bahnhof Basel könnte die S-Bahn später auch nach Kandern fahren. Peter Schenk

Wer derzeit mit der Bahn ins Kandertal in die südbadische Töpferstadt Kandern fahren will, kann dies nur im Sommer am Sonntag dreimal am Tag von und nach Weil-Haltingen mit einer Museumsbahn machen. Am 1. Mai nimmt sie seit zwei Jahren Coronapause ihren Betrieb wieder auf. Die Bahnstrecke war 1895 in Betrieb genommen worden. Der Personenverkehr wurde 1983 eingestellt. Die Museumsbahn fährt seit 1986.

12,9 Kilometer lange Strecke muss elektrifiziert werden

Seit einigen Jahren gibt es Überlegungen, den normalen Verkehr wieder aufzunehmen und die 12,9 Kilometer lange Strecke zu reaktivieren, zu elektrifizieren und mit einer S-Bahn zu befahren. Im Sommer soll laut «Badische Zeitung» das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vorliegen. Es wird entscheidend dafür sein, ob das Land Baden-Württemberg die Strecke in ihrer Reaktivierungsprogramm alter Bahnstrecken aufnimmt.

Geschieht dies, könnte der deutsche Bund bis zu 90 Prozent der Baukosten übernehmen. In einer Verkehrsstudie, die im Februar vorgelegt wurde und auf die sich die Machbarkeitsstudie bezieht, wurden diese auf grob 35 Millionen Euro geschätzt. Dazu kommen Planungskosten von 7,5 Millionen Euro und Betriebskosten von jährlich 9,6 Millionen Euro.

Vom Badischen Bahnhof statt 48 Minuten nur noch 31 Minuten

Bei der Berücksichtigung einer stündlichen Anbindung der neuen S7 von Basel sowie mit der S5 von Weil am Rhein und von Lörrach kommt die Studie an Schultagen auf 1000 Fahrgäste täglich. Dies wären genügend Fahrgäste, damit das Land Baden-Württemberg die Betriebskosten zu 100 Prozent übernimmt. Die Fahrzeit zwischen Kandern und dem Badischen Bahnhof Basel würde statt heute 48 Minuten mit dem Bus nur noch 31 Minuten dauern, bis zum Bahnhof Basel SBB 40 Minuten.

Die Verkehrsstudie hat ferner nachgewiesen, dass es Kapazitäten gibt, die neue S-Bahn von Kandern in Richtung Basel und Weil am Rhein an die Rheintalstrecke Karlsruhe–Basel anzubinden. Nötig wäre dafür eine doppelte Kreuzungsweiche, die laut einer Medienmitteilung des grünen Landtagsabgeordneten Josha Frey von der zuständigen Planungsbehörde bereits vorgesehen und genehmigt sei.

Die Planer sind bei ihrer Studie davon ausgegangen, dass die S-Bahnstrecke 2035 fertiggestellt sein könnte. Auf energische Kritik stiess dies laut «Badische Zeitung» bei der IG Pro Kandertalbahn. Sie setzte sich bei einem Mediengespräch für die Reaktivierung bis im Jahr 2026 ein.