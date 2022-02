Überversorgung Ärztezahl wird in beiden Basel ab 1. April gedeckelt: FDP scheitert im Landrat mit dem Versuch, auf die Bremse zu treten Baselland und Basel-Stadt setzen als erste Kantone in acht Fachgebieten der ambulanten Versorgung Obergrenzen bei den Neuzulassungen. Die Datenbasis soll erst später verfeinert werden.

In gewissen Fachbereichen wie der Kardiologie, Orthopädie oder Urologie besteht nicht nur bei stationären, sondern auch bei ambulanten Behandlungen eine Überversorgung. Beide Basel wollen dort nun gezielt die Ärztedichte reduzieren. Archiv: Gaetan Bally/Keystone

Sich als Orthopäde, Urologe oder Kardiologe mit einer eigenen Praxis neu selbstständig zu machen, wird in Baselland und Basel-Stadt ab dem 1. April 2022 praktisch verunmöglicht. Die beiden Kantone führen dann eine gemeinsame Zulassungssteuerung für den ambulanten Bereich ein. Der Verordnungsentwurf, über den die bz vergangene Woche bereits berichtete, sah in 13 medizinischen Fachgebieten Obergrenzen der erlaubten Anzahl ambulant tätiger Ärzte vor. Dies, um die dort festgestellte Überversorgung und damit Kostenexplosion bei den Krankenkassenprämien einzudämmen.

Der Verordnungsentwurf sah Obergrenzen in 13 Fachdisziplinen vor (Grafik). Laut Regierungsrat Thomas Weber verbleiben nach den Stellungnahmen der Ärzteschaft noch acht Fachgebiete auf der Liste. Beim Namen nannte er aber erst vier: Orthopädie, Urologie, Kardiologie und Radiologie.

Wie der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber an der Landratssitzung vom Donnerstag bekanntgab, sieht die neueste Fassung noch Einschränkungen für acht der total 44 Fachdisziplinen vor – dies als erste Auswirkung der breiten Kritik der Ärzteschaft im verkürzten Anhörungsverfahren. Namentlich nannte Weber Orthopädie, Urologie, Kardiologie und Radiologie. Auf Nachfrage der bz wollte die Gesundheitsdirektion nicht offenlegen, welche vier weiteren Bereiche betroffen sind respektive welche fünf Disziplinen von der Liste gestrichen wurden.

Freisinnige wollten einen Marschhalt erzwingen

Was nach der Landratssitzung aber klar ist: Der äusserst sportliche Zeitplan mit der Inkraftsetzung in fünf Wochen bleibt bestehen. Damit sind die beiden Basel die ersten Kantone, die nach der Revision des Krankenversicherungsgesetzes die neuen Bundesvorgaben umsetzen. Die FDP-Fraktion scheiterte letztlich deutlich mit ihrem Versuch, mittels dringlichen Handlungspostulats von der Regierung einen Marschhalt zu verlangen.

Dass die Freisinnigen in letzter Sekunde noch die härteste Forderung – die Inkraftsetzung der Verordnung «bis auf weiteres» auszusetzen – aus ihrem Vorstoss strichen, konnte nichts daran ändern, dass am Ende 52 Nein- 30 Ja-Stimmen gegenüberstanden. Dies bei vier Enthaltungen. Aus den Reihen der Mitte, der SP und der Grünen gab es bloss vereinzelt Unterstützung. Die SVP hielt geschlossen zu ihrem Regierungsrat.

Wortführer bei der FDP war Gesundheitspolitiker Sven Inäbnit. Er reichte nicht nur das Postulat ein – dessen Dringlichkeit vom Parlament immerhin anerkannt wurde –, sondern stiess auch in der Fragestunde sowie einer Interpellation nach. Er betonte:

«Wir opponieren nicht gegen die Zulassungssteuerung. Aber das Problem der Prämienexplosion haben noch 24 andere Kantone. Weshalb müssen wir so vorpreschen?»

Durch die Obergrenzen würden die Perspektiven eines ganzen Berufsstandes «ratzfatz geändert» und es stelle sich die Frage, ob die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt. Die FDP hat vor allem Bedenken, dass die Daten, auf denen die Berechnung der Deckelung basiert, nicht fundiert genug erhoben wurden. Man solle besser auf neues Datenmaterial des Bundes warten, das in Erarbeitung sei.

SVP-Regierungsrat Thomas Weber. Nicole Nars-Zimmer

Die Argumente von Gesundheitsdirektor Weber überzeugten allerdings eine Mehrheit: «Ein Marschhalt würde die Überversorgung noch akzentuieren», warnte er. Denn bereits stelle man eine Zunahme an Gesuchen für Neuzulassungen fest:

«Ärzte wollen sich also kurz vor Torschluss noch eine Bewilligung sichern und bis zum 1. April müssen wir dem stattgeben.»

Das Problem: Die neue Verordnung sieht Besitzstandswahrung vor. Wer eine Zulassung hat, darf sie auf jeden Fall behalten.

Jetzt mal starten und später bei Bedarf anpassen

«Die SVP will auch einen Marschhalt – aber bei der Überversorgung», hielt Fraktionschef Peter Riebli fest. Warte man ab, dauere der Abbau der Überversorgung viel länger, was jungen Ärzten letztlich mehr schade. Riebli hob zudem hervor, dass es sich um eine Übergangsverordnung handle. Die definitive muss bis spätestens 2025 stehen. Das Feintuning könne also noch folgen.

Unklar bleibt, ob der Landrat die Regierung überhaupt zum Marschhalt hätte verpflichten können. Die Verordnungsebene liegt in der Kompetenz der Exekutive. Weber betonte, dass man das Parlament bereits mehr einbeziehe als üblich: Am 18. März würde die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission über die finale Fassung informiert. Nach dem Regierungsbeschluss folgt dann noch eine Medienkonferenz – kurz bevor der faktische Ärztestopp in Kraft tritt.