UKBB-Jahresbericht Tief in den roten Zahlen: Pandemie bringt Basler Kinderspital an seine Belastungsgrenze Im Geschäftsjahr 2021 schreibt das Universitäts- und Kinderspital beider Basel (UKBB) einen Verlust von 4,9 Millionen Franken – vorwiegend pandemiebedingt. Massnahmen wurden und werden zeitnah ergriffen.

2021 wurde die Neonatologie des UKBB neu saniert. Juri Junkov

Die Coronapandemie hat das Jahr 2021 am Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) stark geprägt, wie es am Mittwoch mitteilt. Dies durchaus auch finanziell. So stehe das UKBB am Ende des Geschäftsjahrs mit einem unbefriedigenden Verlust von 4,9 Millionen Franken da. Ohne eine aussergewöhnlich hohe Auslastung ab Mitte Jahr und ohne Sondereffekte wäre der Verlust mit 10 Millionen Franken noch höher ausgefallen.

Zu den genannten Sondereffekten zählen insbesondere die Corona-Unterstützungszahlungen der beiden Trägerkantone. So wurden gemäss Medienmitteilung für coronabedingte Vorhalteleistungen und Mehrkosten aus dem ersten Pandemiejahr 6,4 Millionen Franken vergütet und weitere 0,7 Millionen Franken für das erste Halbjahr 2021. Noch ungedeckt sind coronabedingte Mehrkosten in der Höhe von 1,5 Millionen Franken, über deren Vergütung noch in diesem Jahr befunden werden soll.

Starke Auslastung in der zweiten Jahreshälfte

Auf der Leistungsseite erlebte das UKBB gemäss Geschäftsbericht die Pandemie wie Ebbe und Flut, mit tiefen Fallzahlen in der ersten und immer wieder ausserordentlich vielen Fällen ab der zweiten Jahreshälfte. Im stationären Bereich stieg die Zahl der Patientinnen und Patienten gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent an. Zum Vergleich: Im ersten Pandemiejahr 2020 hatte das UKBB in diesem Bereich noch einen Einbruch von 15 Prozent weniger Patientinnen und Patienten verzeichnet.

Zu einem erheblichen Anstieg kam es im ambulanten Bereich. Dort stieg die Fallzahl um 20 Prozent auf 118’467 Spitalbesuche. Hauptgrund für die Zunahme waren die vermehrten Covid-Tests und eine Verschiebung der Pandemiesituation unter den Kindern im Jahr 2021 und der Lockdown 2020.

Die starke Auslastung des UKBB in der zweiten Jahreshälfte brachte das Personal zuweilen an die Belastungsgrenze. Während die Fallzahlen stiegen, fiel zunehmend Personal isolations- oder quarantänebedingt aus. Teilweise wurden sogar Bettenschliessungen unumgänglich. Über einen Aufruf in den sozialen Medien konnte die angespannte Personalsituation in der Pflege im Dezember teilweise entschärft werden.

Attraktive Arbeitsplätze für das Fachpersonal

Es sei dem grossen Engagement und der enormen Flexibilität des Personals zu verdanken, dass das UKBB die Grundversorgung sicherstellen und die Qualität der Behandlung aufrechterhalten konnte. Um künftig besser auf personelle Engpässe reagieren zu können, wappnet sich das UKBB zusätzlich mit einem Personalpool. Dadurch können bei Bedarf Mitarbeitende, die mit einem kleinen Pensum oder einem Teilpensum ihrer Festanstellung dem Pool angehören, flexibler eingesetzt werden.

Darüber hinaus habe die Pandemie die zentrale Bedeutung von gut ausgebildetem Spitalpersonal deutlich vor Augen geführt. Der Verwaltungsrat des UKBB begrüsse in diesem Zusammenhang eine rasche und stringente Umsetzung der Volksinitiative «Für eine starke Pflege», über die im November 2021 abgestimmt wurde.

«Strategisch richtet der Verwaltungsrat das UKBB so aus, dass ein Wandel hin zu neuen Arbeits- und Führungsmodellen stattfinden kann und die Arbeitsplätze für das Fachpersonal attraktiv bleiben», teilt das UKBB weiter mit.