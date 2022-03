Ukraine-Krieg TNW bietet Hilfe an: Gratis-ÖV für Flüchtende aus der Ukraine Mit dem Ausweis S oder des Ersatzpapiers können geflüchtete Personen aus der Ukraine die öffentlichen Verkehrsmittel im Gebiet des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) ab sofort kostenlos benutzen.

Auf dem TNW-Netz verkehren Trams, Busse, S-Bahnen und Züge. Martin Toengi

Aufgrund des Krieges in der Ukraine müssen viele Menschen ihr Heimatland verlassen. Die geflüchteten Personen erhalten in der Schweiz bei der Registrierung in einem Bundesasylzentrum seit dem 12. März 2022 den Schutzstatus S.

Mit dem Ausweis S oder dem Ersatzpapier, das bis zum Vorliegen des biometrischen Ausweises dient, können die öffentlichen Verkehrsmittel im Gebiet des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) ab sofort benutzt werden, wie der TNW in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen schreibt. «Damit soll die Zeit des Ankommens in der Schweiz und des Vertrautmachens mit den hiesigen Verhältnissen erleichtert werden», heisst es weiter.

Angebot gilt bis Ende Mai - dann das U-Abo zum Einwohnertarif

Die freie Benützung ist auf den Schweizer Boden des TNW begrenzt (somit ohne grenzüberschreitende Angebote) und bis zum 31. Mai 2022 befristet. Ab dem Monat Juni können Geflüchtete mit dem Ausweis S oder dem Ersatzpapier ein U-Abo zum subventionierten Tarif für Einwohnerinnen und Einwohner an den Schaltern von BVB, BLT und SBB kaufen.