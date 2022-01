Umzug Mietstreit in Basel: Globus zieht den Kürzeren gegenüber dem Modehaus Grieder Das Provisorium während des Umbaus des Warenhauses in Basel wird nun nicht wie im Herbst kommuniziert ab März an der Eisengasse zu finden sein, sondern in der Freien Strasse. Wegen der deutlich kleineren Fläche vor Ort verlieren 20 weitere Personen ihre Stelle, wie Globus kommuniziert.

Der Globus am Marktplatz. Bald zieht das Warenhaus in einen temporären Store an der Freien Strasse. Nicole Nars-Zimmer

Was die bz bereits Ende Dezember aus gut unterrichteten Quellen wusste, wird nun offiziell bestätigt: Das Warenhaus Globus in Basel zieht während der vierjährigen Umbauphase der Filiale am Marktplatz an die Freie Strasse 50, wo sich heute das Globus Outlet befindet. Nach eingehender Prüfung von «diversen Provisorium-Alternativen» für die Zeit des Umbaus, sei man zum Schluss gekommen, das Outlet während der Umbauphase dafür zu nutzen, teilte die Kommunikationsabteilung des Unternehmens am Donnerstag mit.

Damit steht dem Warenhaus im temporären Store ab März 2022 eine viel kleinere Verkaufsfläche zur Verfügung, als dies im «Haus zum Tanz» an der Eisengasse 14/Fischmarkt 3, wo Globus ursprünglich hin wollte, der Fall gewesen wäre. Das Communiqué ist dementsprechend mit einer Hiobsbotschaft für die Angestellten des Basler Warenhauses verbunden: Vorübergehend werden insgesamt 20 Arbeitsplätze abgebaut. Diese sollen nach dem Umbau allerdings wieder entstehen, sagte eine Sprecherin. Bereits im September kommunizierte Globus, dass durch den Interimsstandort 50 der damals aktuell 150 Arbeitsplätze wegfallen - quer durch alle Abteilungen.

Bongénie Grieder wehrte sich gegen erzwungenen Auszug

Es ist eine bittere Pille, die Globus schlucken muss. Denn Ende September wurde noch freudvoll kommuniziert, dass das Provisorium in der Vorzeigeliegenschaft an der Eisengasse 14 entstehen wird - dort, wo sich heute das Luxusmodehaus Bongénie Grieder der Genfer Brunschwig Group befindet. Und das war auch der Haken an der Sache: Die bz deckte auf, dass Grieder gar nicht aus seiner Basler Boutique ausziehen will und davon ausgegangen war, eine Verlängerung des auslaufenden Mietvertrags sei unter Dach und Fach.

Eine Sprecherin warf der Zürcher Hausbesitzerin SF Urban Properties dann vor, trotz entsprechenden Verhandlungen plötzlich vor die vollendete Tatsache gestellt worden zu sein, dass die Räumlichkeiten an Dritte - Globus - weiter vermietet worden sind. Wie die heutige Mitteilung von Globus nun zeigt, hat sich die Genfer Brunschwig Group durchsetzen können. Allerdings ist laut zwei Kennern der hiesigen Detailhandels- und Immobilienszene davon auszugehen, dass SF Urban Properties den Globus-Besitzern Signa und Central Group Schadenersatz zahlen muss. Denn: Der Vertrag zwischen Globus und SF Urban Properties war im Herbst bereits unterschrieben - und damit rechtsgültig.