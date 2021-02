Unter freiem Himmel Zwingen entscheidet auf dem Schlossplatz über das Budget Vor einer solchen Kulisse haben die Besucher einer Zwingner Gemeindeversammlung noch nicht diskutiert: Die nächste Gmeini in der Laufentaler Gemeinde findet wegen Corona auf dem Schlossplatz statt. Damit tut es Zwingen Aesch gleich, das im Sommer draussen eine Gemeindeversammlung durchgeführt hat.

Schon 2016 traf man sich auf dem Schlossplatz zu einer Landsgemeinde. Martin Toengi

Nicht nur der Ort beim Schloss ist unüblich an der Gemeindeversammlung vom 20.März. Auch der Wochentag und die Uhrzeit sind speziell: Die Stimmberechtigten treffen sich an einem Samstag um 14 Uhr. Ebenfalls an einem Samstagnachmittag hielt Anfang Jahr Muttenz seine Gemeindeversammlung in der St. Jakobshalle ab. Wichtiges Traktandum war damals wie im März das Budget.

Aufgrund der verstärkten Massnahmen des Bundesrats, der aggressiveren Virusmutationen und der beschränkten Kapazität im Zwingner Gemeindesaal hat sich der Gemeinderat für eine Outdoor-Versammlung ausgesprochen. In einer Mitteilung schreibt die Gemeinde: «Nebst der Witterung müssen die jeweils geltenden Coronaschutzmassnahmen eine sichere Durchführung zulassen.»

Gänzlich neu ist eine politische Zusammenkunft unter freiem Himmel in Zwingen nicht. 2016 traf man sich auf dem Schlossplatz zu einer Landsgemeinde, an der für eine Ablehnung zweier Deponien im Laufental geworben wurde. Die Versammlung war ein Erfolg: Das Volk lehnte kurz darauf die Deponien an der Urne ab.