Unterstützungspaket Kanton Basel-Stadt unterstützt die Ukraine mit Geld und Gütern Am Dienstag hat der Basler Regierungsrat ein Unterstützungspaket aus Geld- und Sachmitteln im Wert von 2,5 Millionen Franken geschnürt.

Der Kanton Basel-Stadt unterstützt die Ukraine mit Geld- und Sachmittel. Roland Schmid

Die Unterstützung soll kurz und mittelfristig helfen. So werden auch Mittel zur Verfügung gestellt, die je nach kommenden Entwicklungen vor Ort ermöglichen können, flexibel und schnell zu reagieren.

250'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds werden je hälftig für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) und für die Caritas gesprochen. Das IKRK verteile in der Ukraine Nahrung, Wasser und mobile Toiletten an Schutzräume, wie es in der Mitteilung der Regierung vom Dienstag heisst. Auch der Erhalt und die Reparatur der Wasserversorgung und medizinischer Einrichtungen stehe im Fokus.

Auch Operationskleidung wird gespendet

Die Caritas wiederum versorge Verbliebene und Vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schlafplätzen, Essen, Trinkwasser, Hygieneartikeln und Medikamenten. Mitarbeitende sind auch an den westlichen Grenzen im Einsatz, um Flüchtende zu unterstützen. Auch polnische Notunterkünfte sollen unterstützt werden.

Ein Teil des Unterstützungspakets, 1,46 Millionen Franken, wird für Sachmittel verwendet. Vor Ort benötigt wird etwa Operationskleidung. Während der Corona-Pandemie habe der Kanton Basel-Stadt solche Materialien beschafft. Die Bestände würden derzeit in Basel nicht vollumfänglich benötigt, weshalb sie zur Verfügung gestellt werden.

Mittelfristige Hilfe wird nötig sein

Der Regierungsrat wird dem Grossen Rat ausserdem beantragen, 750'000 Franken für zukünftige Nothilfemassnahmen zu bewilligen. «Es wird auch mittelfristig wichtig sein, auf die kommenden Entwicklungen im kriegerischen Konflikt und dem daraus entstehenden Hilfebedarf vor Ort flexibel und schnell reagieren zu können», so der weitere Wortlaut der Mitteilung.

Der entsprechende Ausgabebericht wird dem Grossen Rat bald vorgelegt.