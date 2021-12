Urkundenfälschung Corona-Zertifikate: Baselbieter unter Fälschungsverdacht In Basel-Stadt und Baselland ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Zertifikatsfälscher.

Auch bei Nicht-Geimpften begehrt: Das Corona-Zertifikat KEYSTONE

Auch in der Region Basel sind Zertifikatsfälscher aktiv. «Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft führt gegen eine beschuldigte Person ein Verfahren wegen mutmasslich gefälschten Covid-Zertifikaten», so Michael Lutz, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft, gegenüber der bz. Die Anzahl der gefälschten Dokumente sollen sich jedoch in einem niederen zweistelligen Bereich befinden, so Lutz. Bei drei weiteren Personen wird aktuell auch wegen gefälschten Covid-Zertifikaten ermittelt. Aber: «Da es sich bei allen Fällen um hängige Verfahren handelt, können keine weiteren Angaben gemacht werden», so Lutz.

Auch in Basel-Stadt sind gefälschte Zertifikate aufgetaucht. Martin Schütz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, sagt auf Anfrage der bz: «Bis dato gibt es bei uns rund zehn Verfahren wegen Zertifikatsfälschungen. In aller Regel wurden diese Fälle durch das Gesundheitsdepartement gemeldet.» Weiter sagt Schütz, dass man eine Anzeige sowie ein Strafverfahren riskiert, egal ob man nun mit gefälschten Dokumenten erwischt wird oder sie fälscht.

Nicht nur ein kantonales Problem

Doch im Vergleich zu anderen Kantonen sind die Basler Fälle eher Peanuts. Wie die «Rundschau» von SRF berichtete, erwischten die Behörden in Schaffhausen beispielsweise einen Mitarbeiter des Impfzentrums, der für sehr viele Fälschungen verantwortlich war. Er soll 400 Franken pro Zertifikat verlangt und damit rund 100’000 Franken verdient haben. Auch in St. Gallen wurde ein grösserer Fall bekannt. Insgesamt 6000 gefälschte Zertifikate sollen im Umlauf gewesen sein. Das sind nur zwei aus einer Reihe von Beispielen in der Schweiz. Wie die Rundschau weiter berichtet, sind in fast allen Kantonen Fälle von Betrug bekannt. Was die Sache noch brisanter macht: Diese Zertifikate sind zwar gefälscht, sie werden bei einer Kontrolle aber als gültig angezeigt.