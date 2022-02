Urteil Die grosse Liebe vorgegaukelt und 4,5 Millionen Franken abgeknöpft: Haft und hohe Rückzahlungen für zwei Männer Das Richteramt Dorneck-Thierstein fällte das Urteil gegen zwei Männer: Die beiden müssen je eine halbes Jahres in Gefängnis und sind mit Ersatzforderungen in Millionenhöhe konfrontiert. Für die Richter ist klar: Sie haben eine wohlhabende Frau betrogen und dazu gebracht, Millionen in die Firma des Älteren zu investieren.

Eine wohlhabende Frau soll laut Solothurner Staatsanwaltschaft von den Angeklagten um 4,5 Millionen Franken betrogen worden sein. Shutterstock

Es ist ein besonders heftiger Fall vom Romance Scam, bei dem die Richter am Richteramt Dorneck-Thierstein in Dornach heute das Urteil verkündeten: Ein heute 37-Jähriger soll einer wohlhabenden Frau eine Liebesbeziehung vorgespielt haben. Gemäss Solothurner Staatsanwaltschaft sei das Ziel gewesen, dass sie in die Firma eines heute 43-Jährigen investiert. Die beiden hätten ihr einen deutlich höheren Aktienwert vorgegaukelt. Dies brachte sie dazu, Aktien der Firma, die mit Medizinalprodukten handelte, im Wert von 4,5 Millionen Franken zu kaufen. Letztlich floss das Geld aber nicht auf das Konto der Firma, sondern in die Taschen der beiden Männer, die sich damit Luxusprodukte wie Autos und Uhren kauften.

Das Richteramt Dorneck-Thierstein sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer die Frau, die in einer grösseren Unterbaselbieter Gemeinde lebt, betrogen und abgezockt haben. «Bei beiden war eine grosse kriminelle Energie vorhanden», erklärte Gerichtspräsidentin Georgia Marcionelli Gysin.

«Sie haben gemeinsam den Plan gefasst: Der Jüngere geht eine intime Beziehung mit dem Opfer ein, damit sie Aktien der Firma des Älteren kauft. Sie haben in Mittäterschaft gehandelt.»

Dabei seien sie arglistig vorgegangen.

Das Gericht verurteilte die beiden Männer wegen Betrugs zu jeweils einem halben Jahr Haft. Die Gesamtstrafe, von der bei beiden jeweils der grössere Teil bedingt ausgesprochen wurde, beträgt für den 37-Jährigen zwei Jahre und fünf Monate. Der 43-Jährige wurde zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Die beiden müssen zudem eine Ersatzforderung von rund 1,16 Millionen Franken leisten, die sie sich fast hälftig teilen.

Lesen Sie hier den Gerichtsprozess vom Dienstag, 1. Februar 2022, nach:

Prozess: Der Dienstagnachmittag

Nach der Mittagspause befragt Gerichtspräsidentin Georgia Marcionelli Gysin den älteren Beschuldigten. Er sagt zu seiner privaten Situation, dass er seit 13 Jahren verheiratet sei und zwei Kinder habe. Ihm gehe es, «so weit, so gut».

Das Opfer habe damals Interesse gezeigt, in seine Firma zu investieren. «Ich habe sie zuletzt vor neun Jahren gesehen.» Seine Bank habe entschieden, dass die wohlhabende Frau sich mit 4,5 Millionen Franken an der Firma beteilige. Die Bewertung der Akten habe ein externes Unternehmen vorgenommen, mit dem er nichts zu tun gehabt habe.

Die Gerichtspräsidentin kommt auf die Whatsapp-Korrespondenz der beiden Angeklagten zu sprechen: «Darin bezeichnen Sie die Frau als dumm und naiv wie die Nacht. Man habe mit ihr einen Sechser im Lotto gelandet und werde sie abzocken. Und es ist auch die Rede von Schmerzensgeld für den jüngeren Angeklagten, weil er sich mit ihr einlassen müsste.»

Der Angeklagte erklärt dazu:

«Wir fanden das damals lustig. Es war nicht für andere Augen bestimmt. Gegenüber einem Gericht würde ich mich bestimmt nicht so ausdrücken.»

Staatsanwalt: «Sie wollten das Opfer wie eine Weihnachtsgans ausnehmen»

«Jetzt nur nicht übertreiben, dann abzocken und den richtigen Leuten vorstellen. Dumm, naiv wie die Nacht, und wenn du sie noch richtig wegbumst, dann haben wir sie im Sack.» Der Solothurner Staatsanwalt Domenic Fässler beginnt sein Plädoyer mit einem Zitat aus dem Whatsapp-Chat der beiden Angeklagten.

Ausführlich zitiert er aus der Kommunikation der beiden. Darin schildern sie mehrfach, dass sie dem Opfer Geld abknöpfen möchten. Als die 4,5 Millionen Franken eingetroffen waren, prahlten sie damit, wofür sie das Geld ausgeben werden. Dazu gehörten etwa Autos und Ferien im Tessin. Sowohl der Schwager des älteren Angeklagten als auch der Treuhänder des Älteren seien gemäss Fässler von Anfang über die Ereignisse informiert worden.

Im Frühling 2013 seien die beiden Beschuldigten sowie auch die Firma des Älteren auf dem Zahnfleisch gegangen. «Die beiden hatten von Anfang an nur ein Ziel: Das Opfer auszunehmen wie eine Weihnachtsgans», so der Staatsanwalt. Beim älteren Angeklagten handle es sich «um einen Mann, der keine Ausbildung im Bereich Medizinaltechnik, noch sonst irgendwo hat». Er habe das Unternehmen nie zum Fliegen bringen wollen.

«Die Firma diente lediglich als Vehikel, um Geld einzunehmen, damit sie es anschliessend für private Zwecke verprassen können.»

Die Beschuldigten hätten sich mit einem klaren Rollenverhältnis an das Opfer rangemacht. «Der Jüngere war der stürmische Liebhaber, während der Ältere der seriöse Kollege war.» Er zitiert eine Whatsapp-Nachricht des 37-Jährigen, welcher der wohlhabenden Frau schrieb: «Baby, ich bin nur noch für dich da.»

Gemäss eigenen Angaben habe das Opfer rund 10 Millionen Franken von ihrem Vater geerbt. «Ihr Vermögen wurde durch die beiden Beschuldigten quasi halbiert.» Schamgefühl gebe es bei den Angeklagten nicht, findet Staatsanwalt Fässler. «Sie machten alles, um dem Opfer das Geld aus der Tasche zu ziehen.»

Der Staatsanwalt fordert für den Älteren eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen. Für den Jüngeren fordert er eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren.

Mit der geforderten Strafzumessung endet der erste Verhandlungstag. Am Mittwoch halten die Anwälte der Beschuldigten und des Opfers ihre Plädoyers. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Prozess: Der Dienstagvormittag

Zuerst befragt Gerichtspräsidentin Georgia Marcionelli Gysin einen Zeugen. Er ist ehemaliger Mitarbeiter der Privatbank, über welche die finanziellen Transaktionen zwischen dem Unternehmen des älteren Beschuldigten und der wohlhabenden Frau abgewickelt wurden. Eines Tages habe das Opfer «völlig verunsichert» die Bank kontaktiert. Dies habe die Bank zu einer Verdachtsmeldung gegen die Firma veranlasst.

Der Zeuge betont, dass das Unternehmen damals der Bank einen Businessplan vorgelegt habe. Zudem sei die Firma in einer aufstrebenden Branche, der Medizinaltechnik, tätig gewesen. Die Bank habe Abklärungen über das Unternehmen getroffen. Für ihn ist klar: «Sonst hätten wir die Kundenbeziehung überhaupt nicht eröffnet.»

Angeklagter habe das Opfer auf Facebook angeschrieben

Nach einer kurzen Pause wird das Opfer befragt. Die Frau sagt zu Beginn, sie habe zwar Angst davor, «dass es wieder Repressalien gibt». Trotzdem werde sie aussagen. Sie sagt, sie sei nervös. Kontakt zu den beiden Männern habe sie keinen mehr. «Die beiden Beschuldigten habe ich vor neun Jahren zum letzten Mal gesehen.» Der jüngere Beschuldigte habe sie im März des Jahres 2013 auf Facebook angeschrieben. Über ihn habe sie kurz darauf den Älteren kennen gelernt.

Sie erklärt, dass ihr Vater Chirurg gewesen sei. Ein Kauf von Aktien der Firma des älteren Angeklagten habe sie damals eine «gute Idee» gefunden.

«Sie gaben vor, auch in Kriegsgebieten tätig sein zu wollen. Es wurde ein Businessplan vorgelegt und sie erklärten, dass sie an die Börse gehen.»

Das Unternehmen habe mit medizinischen Wegwerfprodukten gehandelt. Sie sei überzeugt gewesen, dass die Firma zukunftsträchtig sei. Mit der Zeit sei ihr jedoch klar geworden, dass bei ihrer Investition und dem Unternehmen etwas nicht stimme. Das Opfer wirkt während ihrer Ausführungen leicht fahrig und kann sich an viele Ereignisse nicht mehr richtig erinnern. Sie sagt: «Die beiden Männer konnten gut reden und waren manipulativ.»

Für sie sei klar, dass die beiden geplant hatten, sie zu betrügen und um Geld zu erleichtern. Dies gehe aus der Whatsapp-Korrespondenz zwischen den beiden hervor, die ihr gezeigt wurde. Als sie damals vom jüngeren Beschuldigten angeschrieben wurde, habe sie gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht. «Er sagte mir, dass er sich wie ich für Autos interessiert. Wir sind zusammen an den Autosalon gefahren.» Einmal habe er ihr Blumen gebracht. Sie habe sich durch die Umgarnungen des jüngeren Mannes geschmeichelt gefühlt.

Jüngerer Beschuldigter betont, kein «Liebesschuft» zu sein

Nun kommt es zur Befragung des jüngeren Beschuldigten. Er sagt, es gehe ihm grundsätzlich gut und er sei zufrieden mit seinem Leben. Mit seiner Partnerin habe er zwei Kinder. Der Angeklagte macht einen selbstsicheren Eindruck.

Kürzlich habe er nach einigen Jahren Pause wieder eine Autogarage eröffnet. Nach einem Konkurs im Jahr 2016 habe es ihm «den Boden unter den Füssen weggerissen». Ein Vermögen habe er nicht. Aber:

«Leider haben sich Betreibungen in der Höhe von 120'000 Franken angesammelt.»

Das Opfer habe er auf Facebook kennen gelernt. «Damals hatte ich eine Autogarage mit mehreren Mitarbeitern. Sie interessierte sich für ein spezielles Automodell. Deshalb habe ich sie kontaktiert.» Wann genau er die Frau seinem Kollegen vorgestellt habe, könne er nicht mehr sagen. Über den Aktienwert der Firma wisse er bis heute nicht Bescheid. Zur angeblichen Liebesbeziehung sagt er: «Wir hatten eine Affäre. Dazu stehe ich.» Aber er sei kein «Liebesschuft», wie das in den Medien dargestellt worden sei.

Die Gerichtspräsidentin weist auf Whatsapp-Nachrichten zwischen den beiden Männern hin. Darin machen sie sich über das Opfer lustig und schreiben, dass sie sie ausnehmen möchten und bei fünf Millionen Franken noch nicht genug sei. Dazu meint der jüngere Angeklagte lediglich:

«Das war dummes Geschwätz unter zwei Kollegen. Euphorie. Das hatten wir nicht tun sollen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.»

Mit dem älteren Angeklagten habe er noch immer Kontakt und sie seien befreundet. Zuletzt hätten sie sich am Abend vor dem ersten Prozesstag ausgetauscht. Bei diesen Gespräch sei es aber «nicht unbedingt um den Prozess gegangen». Man habe einige gemeinsame Interessen. Am Nachmittag wird der ältere Beschuldigte befragt.