Veränderung Wechsel bei der GGG: Geschäftsführer Benedikt Minzer verlässt den Verein In beidseitigem Einvernehmen trennen sich Benedikt Minzer und die GGG.

Die GGG erhält vorübergehend eine neue Führung. Nicole Nars-Zimmer (Archiv)

Benedikt Minzer und die GGG gehen getrennte Weg: In «beidseitigem Einverständnis» und aufgrund «unterschiedlicher Zielsetzung in Führung und Entwicklung» verlässt der Geschäftsführer den Verein. Dies teilt die GGG am Freitag mit.

Der ehemalige Stadtverwalter Liestals werde sich beruflich neu orientieren. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, übernehme derweil Annette Castagna, Leiterin Finanzen und Administration der GGG Geschäftsstelle sowie Stellvertreterin des Geschäftsführers, das Amt vorübergehend.