Verkehrssicherheit Basler Regierung will einen Grosskreisel auf dem Aeschenplatz und velofreundliche Gleise in der Austrasse Der Aeschenplatz soll übersichtlicher und sicherer werden. Für ein Vorprojekt beantragt die Basler Exekutive dem Grossen Rat Mittel über 1,408 Millionen Franken. Gleichzeitig soll die Komplettsanierung der Austrasse für neue Technologien und mehr Sicherheit genutzt werden.

Aeschenplatz in Basel: Drohnenaufnahme vom 29.5.2020 Andreas Schwald

Ein «sicherer Verkehrsknoten und attraktiver Stadtplatz für alle» soll der Aeschenplatz werden, wie der Basler Regierungsrat am Dienstag mitteilt. Um den Verkehr effizienter und die Lage übersichtlicher zu gestalten, beantragt die Exekutive beim Grossen Rat 1,408 Millionen Franken für die Vorprojektierung.

Als Herzstück des Projekts ist ein Grosskreisel angedacht, der sich von der St.-Jakobs-Strasse bis zum Brunngässlein erstrecken und sämtliche Verkehrsachsen bedienen soll. Zudem soll der Tramverkehr auf dem Platz gebündelt werden, um den Umstieg zu erleichtern. Zusammen mit barrierefreien Einstiegen und mehr Wendemöglichkeiten für die Trams ermöglichten diese Massnahmen kürzere Reisezeiten für fast alle ÖV-Linien, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Auch die Bushaltestellen würden möglichst nahe am Platz angebracht. Allerdings müsse die weniger stark beanspruchte Tramlinie 15 in die Gartenstrasse weichen. Nebst den grossräumiger geplanten Haltestellen soll der Platz selber etwa durch einen Brunnen oder ein Baumdach ansprechender gestaltet werden.

Arbeiten in der Austrasse sollen bereits 2023 beginnen

Für die Komplettsanierung der Austrasse beantragt die Regierung beim Grossen Rat Mittel über 14,5 Millionen Franken. Die Arbeiten an der rund 730 Meter langen Strecke zwischen Spalenring und Holbeinstrasse sollen bereits 2023 beginnen.

Nebst Tramgleisen und Strassenbelägen müssen auch die Gas-, Wasser- und Stromleitungen ersetzt werden. Die Regierung will die Erneuerung gleich für Aufwertungen nutzen und auch hier die Verkehrssicherheit erhöhen. Dafür sollen velofreundliche Tramgleise sorgen, falls die anstehende Testphase im Bruderholz positiv verlaufen sollte.

Zudem soll der Bürgersteig an der Austrasse stadtauswärts um einen halben Meter verbreitert werden, die Verschiebung der Tramhaltestellen Brausebad und Holbeinstrasse sorgen für mehr Platz für Wartende. An jenen beiden wie auch an der Haltestelle Schützenmattstrasse sind stufenlose Einstiege geplant, um Barrierefreiheit zu ermöglichen.