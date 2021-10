Vernehmlassung Unterstützung, aber nicht bedingungslos: Beide Basel äussern sich zur Impfoffensive des Bundes Die neuen Massnahmen sollen dazu führen, dass die Impfquote der Schweiz ansteigt. Der Bund befragt nun die Kantone, was sie etwa von den Impfgutscheinen halten. Die beiden Basel sind sich nicht in allen Punkten einig.

Die Impfquote stagniert. Um dies zu ändern, will der Bund mehrere neue Massnahmen lancieren. Kenneth Nars

Der Bund plant eine Impfoffensive – und befragt im Vorfeld der Umsetzung dieser zusätzlichen Coronamassnahmen die Kantone. Im Grundsatz sind beide Basel einverstanden mit den Ergänzungen. Mit Blick auf die kältere Jahreszeit mit mehr Kontakten in Innenräumen und angesichts der weiterhin angespannten Lage auf den Intensivstationen sei eine deutliche Steigerung der Impfquote nötig, schreibt die Basler Regierung in ihrer Vernehmlassungsantwort.

Basel-Stadt unterstützt die Impfwoche, die national stattfinden soll, sowie die mobilen Beratungs- und Impfstellen. Die Regierung schreibt jedoch, im städtischen Umfeld – wie eben in Basel – würden möglicherweise weniger mobile Einheiten gebraucht als in ländlichen Gebieten. Darum solle es keine Verpflichtung für eine gewisse Anzahl Impfstellen geben.

Basel dafür, Baselland dagegen: Impfgutscheine

Ebenfalls einverstanden ist die Basler Regierung mit den Beratungsgutscheinen: Wer einer Person beim Entscheid für die Impfung geholfen hat, soll eine Entschädigung von 50 Franken erhalten. Basel-Stadt ist dafür, «sofern der Bund die Kosten für die ‹Beratergutscheine› übernimmt und die Abrechnungsmodalitäten mit den Kantonen praktikabel ausgestaltet».

Der Landkanton sieht die Impfoffensive deutlich kritischer: So erachtet er die 50-Franken-Gutscheine nicht als sinnvoll. Die Regierung hinterfragt, in welcher Währung die Entschädigung ausbezahlt würde. Zudem sei der Einsatz von Beratungspersonen in der Impfoffensive schwierig zu gestalten: «Unseres Erachtens fehlt die für ein eigentliches ‹Covid-19-Impfregister› zwingend notwendige formellgesetzliche Grundlage», so die Regierung.

Stadtkanton wünscht sich Infomaterial für Junge

Zuletzt durften beide Kantone noch ihre Wünsche äussern. Basel-Stadt nennt eine Erweiterung der Impfoffensive: Der Bund soll spezifisches Informationsmaterial für Jugendliche und junge Erwachsene bereitstellen. Baselland hingegen schlägt eine «landesweite, intensive Medienkampagne vor, um ‹Impfmythen› anzusprechen, welche die Impfwilligkeit und damit die Steigerung der Impfrate behindern».

Zudem fordert der Kanton vom Bund, dieser soll sich auf ein «nationales Durchimpfungsziel» festlegen, das wissenschaftlich anerkannt ist. Danach sollen die Einschränkungen aufgehoben werden. Spätestens, sobald sich die Lage in den Spitälern stabilisiert habe, soll auch die Ausweitung der Zertifikatspflicht beendet werden.