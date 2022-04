Volkshaus Der Verein «Helfe Menschen» organisiert einen Galaabend für die Menschen in der Ukraine Der Verein steckt noch immer in den Kinderschuhen, ist aber bereits voll im Einsatz. Vor gut einem Monat gründete Martin Boos den Verein «Helfe Menschen», um die vom Krieg gebeutelte Bevölkerung in der Ukraine zu unterstützen.

Die Benefiz-Gala wird am kommenden Freitag im Volkshaus stattfinden. Kenneth Nars

Nach einem ereignisreichen ersten Monat, in dem der Verein vorwiegend Sachspenden sammelte und deren Transport in die Kriegsgebiete und in die Nachbarländer organisierte, folgt nun am kommenden Freitagabend eine Benefiz-Gala im Volkshaus. Ziel ist es, dass möglichst viel Geld gesammelt wird, das gemäss Vereinspräsident Martin Boos direkt der Bevölkerung in der Ukraine zugutekommt.

Ein mehrgängiges Galadiner und musikalische Darbietungen der Sängerin und Schauspielerin Susanne Eisenkolb – sie war in den 1990er Jahren Mitglied des Ensembles am Theater Basel – sowie der im französischen Sprachraum bekannten Chanson-Sängerin Mona Heftre in Kombination mit Pianoklängen stehen auf dem Programm.

Wunschliste auf der Website publiziert

Neben den Eintritten, die gegen eine Spende von mindestens 500 Franken zu erhalten sind, soll an der Benefiz-Gala über die Versteigerung von «exklusiven» Sachspenden zusätzlich Geld eingenommen werden, kündigt Martin Boos an. «Wir laden von Herzen alle Menschen ein, die sich für die Bedürfnisse von Geflüchteten aus und in der Ukraine einsetzen und bereit sind, dort zu unterstützen, wo es gerade am dringendsten nötig ist.»

Auf der Vereins-Website ist aufgelistet, was aktuell an Sachspenden benötigt wird. Die Spenderin oder der Spender hat die Möglichkeit, das Produkt gleich selber zu besorgen und dem Verein zu übergeben, oder einen konkreten Betrag für das Produkt zu spenden. Mit diesem Vorgehen wird laut Boos garantiert, dass die Bedürfnisse vor Ort konkret abgedeckt werden können, was mit herkömmlichen Sachspenden nur bedingt möglich sei. Dabei helfe der direkte Kontakt zu den Menschen in der Ukraine. Dieser wurde auch über eine geflüchtete ukrainische Anwältin möglich, die bereits vor Kriegsausbruch Kontakt mit Exponenten von «Helfe Menschen» hatte.