Von den Fortschrittsverweigerern bis zu den Verschwörungsaffinen: Die Gegner der Hafenpläne decken ein breites Spektrum ab

• Für jeden Skeptiker an obrigkeitlichem Handeln finden sich in ihrem Argumentarium Ansatzpunkte. Die Fortschrittsverweigerer können sich der Basta anschliessen, deren Vertreter Oliver Bolliger «Gigantismus» im Projekt ortet.

Am Mittwoch hat das Basler Kantonsparlament mit grosser Mehrheit einen 115-Millionen-Franken-Kredit für den Bau eines dritten Hafenbeckens gesprochen. Zwei Tage später präsentiert sich bereits ein wohlvorbereitetes Referendumskomitee. Die Gegner der vom Bund und der Verwaltung getragenen Hafenpläne decken ein breites Spektrum ab:

Der Vorteil der Gegnerschaft: Einzelne Organisationen kämpfen auf je ihrem Feld teilweise seit Jahren gegen das vielschichtige Hafen- und Entwicklungsprojekt und haben die Projektführer bereits in zähe juristische Grabenkämpfe verwickelt.



Der Vorteil der Befürworter ist, dass sie derzeit noch über eine breite politische Mehrheit verfügt. Ihr Nachteil ist, dass sie noch kein Unterstützungskomitee zusammengestellt hat, das sich in einen Abstimmungskampf werfen wird. Ausser den Behördenmitgliedern in Regierung und Hafenverwaltung war Martin Dätwyler, der Direktor der Handelskammer, bisher der engagierteste Promotor der Hafenpläne. Dätwyler ist auch politisch aktiv, allerdings als Baselbieter Landrat. Grossenbacher ist überzeugt: Die grosse Mehrheit im Grossen Rat sei kein Gradmesser, wenn sich die Basler Bevölkerung an der Urne zu den Hafenplänen äussern könne.