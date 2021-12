Vorfasnacht Marschübungszeit verlängert: Bald wird’s fasnächtlich in den Langen Erlen Aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr in den Kellern dürfen die Cliquen sieben Wochen lang draussen üben.

Die Cliquen und Guggen dürfen auch in diesem Jahr bereits sieben Wochen vor der Fasnacht mit ihren Marschübungen beginnen. Martin Toengi/DIV

Zurzeit beschäftigen sich die Basler Fasnachtscliquen wieder intensiv mit der ­musikalischen Umsetzung der Märsche. Denn vom «Arabi» bis zum «Ryslaifer», sie alle ­müssen am Fasnachtsmontag, 7. März 2022, sitzen. Deshalb mussten die Cliquen und Guggen unter den momentan herrschenden Coronabedingungen erfinderisch werden. Sie zogen um in besser belüftete Keller, verschoben sich in grössere Räume, um die Abstände wahren zu können, oder übten aufgesplittet in kleinen Gruppen (die bz berichtete).

Nun können sie auch auf die Unterstützung der Basler Behörden zählen. Der Regierungsrat hat am letzten Dienstag beschlossen, dass auch vor der Fasnacht 2022 die Möglichkeit besteht, sieben Wochen lang Marschübungen zu absolvieren. Wie schon im vergangenen Jahr muss deshalb die Verordnung zum Waldgesetz Basel-Stadt temporär angepasst werden. Vorgesehen wären eigentlich nur vier Wochen. So können die Marschübungen vom 15. Januar bis zum 4. März 2022 bewilligungsfrei durchgesetzt werden. Vorgesehen sind dafür Teile der Langen Erlen, die sich in dieser Zeit in ein musikalisches Fasnachtswunderland verwandeln werden.

Eingrenzung zum Schutz der Tiere

Die Zeiten, in denen musiziert werden darf, sehen wie folgt aus: von 07.00 bis 22.00 Uhr während der Woche und an Sonntagen von 10.30 bis 22.00 Uhr. Im Waldgesetz ist verankert, dass nur während der vier, im momentanen Fall, sieben Wochen vor der Fasnacht Marschübungen durchgeführt werden dürfen.

Soll nun für die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler heissen: Sie dürfen bewilligungsfrei üben, müssen sich aber auf einen Teil der Langen Erlen begrenzen. Auf dem Erlenparkweg, ab Fasanenstrasse bis zur Bahnunterführung der Deutschen Bahn beim Schorenweg und auf dem dort angrenzenden Velo- und Fussweg ist ganzjährig jegliches Trommeln, Pfeifen und Musizieren verboten. Dies aufgrund des Schutzes der Tiere.

Laut Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt (JSD), käme diese zeitliche Erweiterung gut an bei den Cliquen. «Weil mit Blick auf die erhöhte Ansteckungsgefahr nicht in engen Kellern geübt werden sollte, besteht nach Ansicht des Regierungsrats ein grosser Bedarf nach zusätzlichen Marschübungen im Freien.» Eine örtliche Ausdehnung sei aber nicht vorgesehen.