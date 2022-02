Vorfasnacht Zofingerconzärtli 2022: Die drei «Lyyche» sind bekannt Die Studenten der Zofingia sind trotz Prüfungsphase bereit, David Trachsel, Granit Xhaka und Conradin Cramer hochzunehmen.

Conzärtli-Präsident Benjamin Sarasin (r.) und Regisseur Lucien Christ mit dem Plakat der diesjährigen Ausgabe. Kenneth Nars

Die Vorbereitungen fürs Conzärtli laufen auf Hochtouren. Im Haus zum Breo liegt das Bühnenbild quer über dem Boden, Zofingia-Präsident Lukas Kübler ist daran, eine Skizze anzufertigen. Das Endprodukt: natürlich Geheimsache. Genauso wie die drei «Lyyche», die traditionell am Zofingerconzärtli auf den Arm genommen werden. Wobei: Dieses Geheimnis wurde am Freitag gelüftet.

Bei der diesjährigen Ausgabe trifft es Jung-SVP-Präsident David Trachsel (Covid Quaggsel), Nati-Captain Granit Xhaka (Gradnit Xhekt-ka) und Regierungsrat und Alt-Zofinger Conradin Cramer (Gloonradin Prahler). Wie in jedem Jahr nehmen die Schauspieler Kontakt mit den «Lyyche» auf, um sich vorbereiten zu können. Bei Trachsel und Cramer, beide aus der Region, habe das sehr gut geklappt. «Mit Granit Xhaka konnten wir trotz etlicher Bemühungen keinen Kontakt herstellen», sagt Conzärtli-Präsident Benjamin Sarasin.

Damit vom 17. bis 19. Februar alle Szenen sitzen, ist die Zofingia Basel in den kompletten Übungsmodus getreten. «Wir proben jeden Abend, am Sonntag werden wir das Stück zum ersten Mal durchspielen», sagt Sarasin. Da sie eine Studentenverbindung sind und die Probezeit des Conzärtlis in die Prüfungsphase fällt, gebe es für sie eine Doppelbelastung zu meistern. Die Szenen, ein Kollektivprodukt, wie Regisseur Lucien Christ sagt, stehen aber. Bereits im September entstehen die ersten Textskizzen, erzählt Sarasin. «Das Conzärtli wird von den Aktiven geschrieben, wobei wir dabei auf die Unterstützung von Alt-Zofingern zurückgreifen können», sagt Christ.

Erst die Hälfte der Tickets ist weg

Dem Stück will Christ als Regisseur seinen eigenen Touch geben. Er selbst habe sich nur zwei kleinere Rollen zugeteilt. «So habe ich mehr Zeit, um zuschauen zu können», sagt er. Die Vorbereitungszeit sei sehr intensiv, doch mit Sarasin freut er sich sichtlich darauf, wenn es endlich losgehen kann. «Die letztjährige digitale Aufführung war eine tolle Erfahrung, doch jetzt plangen wir darauf, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen», sagt Sarasin.

Der Conzärtli-Präsident gesteht ein, dass der Vorverkauf etwas harzt. «Wir sind momentan bei unter fünfzig Prozent, da ist noch Luft nach oben.» Dies soll sich aber dank der Plakatoffensive in der Mordnacht, in der die Innerstadt zugekleistert wird, ändern. Die Mordnacht findet am heutigen Freitagabend statt. Anwohnende, die sich daran stören, können sich für die Entfernung der Plakate per Mail bei der Zofingia melden.

Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen stehen pro Abend 950 Tickets im Congresscenter der Messe Basel zur Verfügung. Diese können per Mail reserviert oder im IWB-City-Center sowie an der Abendkasse vor Ort bezogen werden. Kostenpunkt ist 45 Franken, für Studenten und Schüler gibt es zehn Franken Rabatt.