Vorfasnacht «Zrugg im Kiechli»: Das Drummeli 2022 in seinen alten Hallen Die Fasnachts-Comité-Veranstaltung findet in diesem Jahr im Küchlin statt. Für die Beteiligten und Zuschauenden eine Umstellung, die aber durchaus ihren Reiz hat.

Das Drummeli 2022 findet im Kino 1 im Küchlin statt. zVg/Beat Schwald

Das Drummeli kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Von 1914 bis 1992 als Monstre-Trommelkonzert durchgeführt, findet 30 Jahre nach dem letzten Auftritt die Drummeliausgabe 2022 wieder im Küchlin statt.

Der Standortwechsel vom Musical-Theater ins Kino in der Steinenvorstadt bringt so einige Neuerungen mit sich: Wo früher eine grosse Holzbühne mit einer grossen Treppe im Hintergrund stand, ist heute eine schmale Bühne mit Leinwand, «dahinter gibt es wie in jedem modernen Gebäude Büroräume», wie Drummeli-Obmann Robi Schärz erzählt. Eine Bühnenverlängerung von rund viereinhalb Metern sei deswegen nötig. «Die Distanz zum Publikum ist aber dieselbe wie im Musical-Theater.» Auch für die Schauspielenden und Cliquen bringt der Umzug Veränderungen mit sich. Ein Zelt auf dem Birsigparkplatz dient als Garderobe, bereit machen sie sich in einem Hauseingang. Aufgrund des Zeitdrucks müssen sich die Schauspielenden gar neben der Bühne umziehen. «Für die Zuschauenden ist dies natürlich ein spezieller Umstand. Für sie gibt es an diesem Drummeli viel mehr an Nebenschauplätzen zu sehen, worauf ich mich sehr freue», sagt Schärz.

Der Wechsel ist pandemischer Natur. «Mit der 1000er-Regel wären wir im Musical Theater mit finanziellen Problemen konfrontiert gewesen», sagt Schärz. Für die Zuschauenden gelte weiterhin die 2G-Regelung, Verpflegung vor Ort werde es nicht geben. «Wir sind ja mitten in der Stadt, da wird es für jeden etwas geben», meint Schärz.

Nur eine Ticketkategorie

Auch beim Ticketing wird es Änderungen geben. Der Drummelibesuch im Küchlin wird einheitlich 68 Franken kosten. Wer bereits ein Ticket erstanden hat, der kriegt dieses umgebucht. Für Besuchende, die im Musical-Theater eines in der Kategorie zwei bis vier erstanden haben, ist dies kostenlos, Ticketinhaber der ersten Kategorie erhalten eine Vergütung von zehn Franken. Die Umbuchung funktioniert wie folgt: Webshop-Kunden erhalten neuen ihre Billette auf demselben Weg wie die alten, Comité-Kunden kriegen das Ihrige per Post zugestellt und Tickets, die an den offiziellen Vorverkausfsstellen bezogen wurden, können im Bider & Tanner umgetauscht werden. Der dafür vorgesehen Zeitraum ist vom 7. bis zum 18. Februar. Aufgrund der grossen Nachfrage am Sonntagnachmittag und der Derniere ist an diesen Tagen eine Zusatzvorstellung eingeplant.

«Drummeli 2022 zrugg im Kiechli». So heisst das neue Oberthema. «Ich freue mich auf diese Herausforderung», sagt auch Regisseur Laurent Gröflin. Für ihn sei es ein tolles Abenteuer, das Drummeli, das nun 90 Minuten lang sein wird, noch einmal neu auf die Beine zu stellen. «Da kommt diese fasnächtliche Spontanität zum Vorschein, die mir extrem gefällt.» Diese Spontanität und den Willen habe er auch bei den Cliquen gespürt, wobei 14 von 18 Stammcliquen im Küchlin auf der Bühne zu sehen sein werden. Die stellen teilweise eine komplett neue Nummer auf die Beine.

Auf der Suche nach der Guggenmusik

Bei den Guggen sei man aber leider noch auf der Suche nach einer Lösung, sagt Robi Schärz. «Leider haben uns beide abgesagt.» Das Problem: Die unmöglichen Übungsbedingungen für die Bläser. «Bei einer Clique würde das ja noch funktionieren, wenn bei einer Gugge die Bläser ausfallen, funktioniert das nicht», sagt Schärz. Die Zusammensetzung des Angekündigte «Banggübergfalls» ist mittlerweile auch bekannt. Mit Dabei sind die Gasladärne, Fäärimaa, Schnaabelwetzer und Wanderratte. Eine Änderung gibt es beim Ensemble. Charlotte Heinimann ersetzt Susanne Hueber, die aus persönlichen Gründen nicht mitwirkt.

Die Vorfreude ist bei den Beteiligten aber weiterhin ungetrübt. So auch bei Regisseur Laurent Gröflin. «Ich freue mich, dass das Drummeli stattfindet. Dabei verspüre ich den Basler Fasnachtsgeist, den Mut etwas zu riskieren.»