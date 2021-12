Vorfasnachtsveranstaltung Das Pfyfferli kehrt auf die Bühne zurück: Es wird gesellschaftlich, politisch und fasnächtlich Das Organisationskomitee äussert sich am Donnerstag gegenüber den Medien zu den Plänen für das geplante Pfyfferli 2022. Es soll einen Vorgeschmack liefern auf die Basler Fasnacht.

Das Pfyfferli 2022 wird wieder auf die Bühne zurückkehren. zVg

Nachdem das Pfyfferli 2021 digital durchgeführt werden musste, kommt es 2022 zurück auf die Bühne. «Wir freuen uns wie verrückt auf’s Publikum – und auf stimmungsvolle gemeinsame Vorfasnachts-Abende bei uns am Spalenberg», so das Organisationskomitee des Pfyfferlis in der Medienmitteilung vom Donnerstag.

Mit der kommenden Ausführung wolle man Freude und Zuversicht verbreiten. Es werde ein bunter und dezent optimistischer Event, der thematisch einen «bunten Strauss» an gesellschaftlichen, politischen und fasnächtlichen Themen anzubieten habe, heisst es weiter.

Fasnacht, Fussball, Fauteuil

Das Pfyfferli werde ausserdem besonders musikalisch. Auch auf die «fünf Top-Pfyfferli-Bängg als feste, traditionelle Werte», dürfe sich das Publikum freuen.

Ein kurzer Einblick in die Pfyfferli-Medienkonferenz. Maximilian Fankhauser

Gesorgt ist weiter für eine digitale Advents-Überraschung in Form eines Videoclips. «Verbinden statt Spalten», das sei die treibende Kraft hinter der Hymne «Ei Stadt – ei Liebi», für welche ausschliesslich «3F» gelte – Fasnacht, Fussball, Fauteuil. Das Video können sich Interessierte auf der Website des Pfyfferli anschauen.

Die Vorführungen werden vom 7. Januar bis zum 6. März stattfinden. Insgesamt wird die Vorfasnachtsveranstaltung 52 mal aufgeführt und 75 Prozent der Tickets sind bereits verkauft. Der Vorverkauf findet an der Theaterkasse am Spalenberg 12 statt und das Organisationskomitee rechnet mit rund 11'000 Besucherinnen und Besuchern fürs Pfyfferli 2022.