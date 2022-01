Vorfasnachtsveranstaltung Premiere des «Pfyfferli» 2022: Scharfzüngig und dennoch liebevoll Nach einem Jahr Absenz feierte das Stück am Freitagabend im Fauteuil Premiere. Ein Abend Voller Freude und Emotionen.

Eine Ode an den FC Basel durfte am «Pfyfferli» 2022 nicht fehlen. zVg/Foto Mimmo Muscio

Beim freitagabendlichen Spaziergang am Spalenberg wird den Passanten bewusst, dass etwas im Busch ist. Der kalte Wind trägt die mehrstimmigen Piccolotöne des «Hofnarr» aus dem Fauteuil-Innenhof auf die Strasse, wer einen Blick erheischen kann, sieht Pfeifer schön beleuchtet auf den Fenstersimsen und der Treppe stehen. Das «Pfyfferli» kehrt im 2022 auf die Bühne des Fauteuil zurück.

Und wenn man Fasnachtsvorfreude mit einer Situation beschreiben müsste, es wäre sicherlich der Moment, als das Ensemble um Caroline Rasser die Bühne ein erstes Mal betritt und zum letzten Mal verlässt. Tosender Applaus und Gejohle aus dem Publikum, vor Freude lachende Gesichter bei den Schauspielenden, am Schluss gar Freudentränen beim Ensemble. Dieses Gefühl zieht sich durch die ganze Vorstellung: Das vergangene Jahr wird mit Liebe und mit viel Witz Revue passiert, auch Textschnitzer werden charmvoll überspielt. «Das macht das «Pfyfferli» eben aus: Die Worte sind sehr klar, es wird jedoch nie unter die Gürtellinie gegangen», sagt die Basler Ständerätin Eva Herzog nach der Premiere. Die Lokalprominenz, die aufs Korn genommen wird, würde immer sehr liebevoll dargestellt.

Bei Schnitzelbank «Heiri» blieb kein Auge trocken zVg/Foto Mimmo Muscio

Das «Pfyfferli» kann auch emotional

So findet sich am diesjährigen «Pfyfferli» Gesundheitsdirekor Lukas Engelberger in der Situation wieder, dass die Pandemie vorbei ist. Er trauert der gemeinsamen Zeit mit Bundesrat Alain Berset in Bern nach und fragt sich, was nun seine Aufgabe sei. Wie sich am Ende herausstellt, ist es glücklicherweise nur ein Traum gewesen. Auch die Regierungsräte Beat Jans und Conradin Cramer, der sich nur noch aufs Bücherschreiben konzentriert, bekommen ihr Fett Weg.

Feinsinnig und mit Scharfer Zunge kommentieren die Schnitzelbänke «Spitzbueb» und «Heiri» das regionale und internationale Geschehen. «Dr Spitzbueb» kommentiert in jedem zweiten Vers die offensive Kommunikation des Bundesamts für Gesundheit (BAG), während «Heiri» sich nicht mehr ganz sicher ist, ob mit «Joggeli» das Stadion oder der derzeitige Präsident des FC Basel gemeint ist. Das Publikum dankt mit schallendem Gelächter.

Dass das «Pfyfferli nicht nur lustig, sondern auch emotional kann, beweist es mit der Ehrung der «Stroossewüscher» und «Pepperoni», zwei Schnitzelbänke, die leider aufgrund von Todesfällen nicht mehr in den Cliquenkellern singen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Larve von «Pepperoni» erinnert an den verstorbenen Schitzelbänggler. Foto Mimmo Muscio

Emotional sichtlich berührt ist auch FCB-Legende Massimo Ceccaroni von der Ode an den FC Basel. «Ehrlich gesagt wurde ich von Caroline Rasser vorgewarnt, dass ich erwähnt werde. Es ehrt mich extrem, als FCB-Legende bezeichnet zu werden.» Er kommt nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: «Ich kann es nicht in Worte fassen. Jedes Stück war überragend, man hat den Künstlern die Motivation richtig angesehen, ihre Leistung auf die Bühne zu bringen.»

Musikalisch hochstehend, schauspielerisch pointiert

Ja, die Leistung wurde definitiv erbracht. Musikalisch hochstehend, vermögen «d Bajass Clique», die Tambouren «Ordonännzler» und die beiden Bläser das Publikum aus ihren Sitzen zu reissen. Pointiert sind auch die Rahmenstücke. Da wird die Aufnahme der Frauen in Zünfte einfach Mal umgedreht und es sitzen Zünftlerinnen auf der Bühne, die sich über ihre Männer foutieren. Auch der erste Morgenstreich nach Corona ist exorbitant. Cliquen, so gross, dass der Vortrab das Bier im «Braunen Mutz» schon trinkt, während der letzte Tambour noch am Blumenrain losläuft.

Abschliessend meint Herzog: «Ich kann keine Szene hervorheben, ein Highlight jagt das nächste.» Ob sie beruhigter an eine Veranstaltung geht, da sie nicht mehr so in der Lokalpolitik präsent ist? «Man muss ertragen, wenn man hochgenommen wird. Es ist ja nie ein schlechtes Zeichen, wenn der eigene Name an einer Vorfasnachtsveranstaltung erwähnt wird.»