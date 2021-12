Vorschläge der Kantonsregierungen Beide Basel äussern sich zur Covid-19-Verordnung des Bundes – nicht überall gibt es Zustimmung Die Kantone Basel-Stadt und Baselland nahmen heute Stellung zu den jüngsten Vorschlägen des Bundesrates zur Verschärfung der Coronamassnahmen. Dabei kommen ganz neue Vorschläge aufs Tapet: Baselland fordert eine Maskenpflicht im ÖV für Kinder ab sechs Jahren.

Basel-Stadt

Grundsätzlich stimmt der Basler Regierungsrat dem Bund in allen Punkten zu. Er erachtet die Vorschläge von der Stossrichtung her als richtig und begrüsst eine schweizweit einheitliche Regelung, die eine Eskalation in mehreren Stufen erlaubt, ist einer Mitteilung vom Dienstagabend zu entnehmen. So gibt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme an, mit einer obligatorischen Maskenpflicht ab der Sekundarstufe II einverstanden zu sein. Er fügt jedoch auch an, dass diese Massnahme zu wenig weit geht. Der Kanton Basel-Stadt kennt aufgrund des hohen Infektionsgeschehens mit Delta bereits heute ein Obligatorium ab der 5. Schulklasse. Eine Senkung werde derzeit diskutiert. Kantonsarzt Thomas Steffen hat sich in der bz Anfang Woche gar für eine Maskenpflicht auf Primarstufe ausgesprochen.

In Basel-Stadt müssen Schulkinder ab der 5. Klasse eine Maske tragen. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Bei gewissen Punkten der Vernehmlassung ist der Regierungsrat aber anderer Meinung als der Bundesrat. So setzt er sich gegen den Fernunterricht an den Universitäten und Hochschulen ein. «Angesichts der zentralen Bedeutung des Präsenzunterrichts für die Qualität der Lehre an den Hochschulen soll auf das vorgeschlagene Verbot des Präsenzunterrichts verzichtet werden», heisst es im Schreiben des Regierungsrats. Eine 2G-Regel auch für die Hochschulen sei jedoch denkbar. «Eine allfällige Umsetzung von 2G in den Hochschulen im Frühjahrssemester 2022 müsste sich auf die reinen Lehrveranstaltungen beschränken und dürfte nicht auf die Prüfungen ausgeweitet werden. Dort ist es entscheidend, dass alle Geprüften die exakt gleichen Bedingungen haben.»

Die Fragen zu den Tests bei der Einreise in die Schweiz beantwortete der Basler Regierung allesamt mit Nein. So befürwortet er nicht, dass des aktuell geltenden Testregimes bei Einreisen in die Schweiz für geimpfte und genesene Personen auf nur noch einen Test beschränkt wird. Er ist auch nicht der Ansicht, dass geimpfte und genesene Personen nach der Einreise in die Schweiz auf die Durchführung eines zweiten Covid-19-Tests verzichten können. Zuletzt spricht sich Basel-Stadt bei der Einreise auch für PCR-Tests statt Antigen-Schnelltests aus.

Tausende Menschen überqueren täglich einen der Zölle zu Basel. Roland Schmid

Basel-Stadt regt zudem an, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) von der 2G-Regel ausgenommen wird und empfiehlt stattdessen für OKJA 16–20 die 3G-Regel plus Maske beizubehalten (für Nutzerinnen und Nutzer, nicht Angestellte). «Trotz der Testzertifikate, welche Jugendliche im Kanton Basel-Stadt im Rahmen des repetitiven Testens an Schulen erlangen können, würde den über 16-Jährigen im Falle einer 2G-Regel der Zugang zur OKJA verwehrt, da dieser ja auf Geimpfte und Genesene beschränkt würde», so der Kanton.

Baselland

Auch der Baselbieter Regierungsrat stimmt dem Bundesrat in einigen Belangen zu. Bereits bei der ersten Frage der Vernehmlassung ist er jedoch anderer Ansicht. So ist der Kanton Baselland mit der Ergreifung weiterer Massnahmen derzeit nicht einverstanden. Als Eventualplanung befürwortet der Regierungsrat aber weitere Massnahmen, schreibt er in seiner Stellungnahme vom Dienstag.

In Bezug auf die Basismassnahmen ist der Kanton für die Einführung einer obligatorischen Maskenpflicht ab der Primarstufe. Interessant ist, dass die Baselbieter Regierung punktuell dann doch eine härtere Gangart vom Bundesrat fordert: So setzt sie sich für eine generelle Maskenpflicht ab sechs Jahren im öffentlichen Verkehr ein. Mit einer möglichen Einschränkung für nicht immunisierte Personen (also nicht geimpft oder genesen) bei privaten Treffen im Innenbereich ist der Regierungsrat nicht einverstanden. Er schreibt: «Abgesehen vom staatlichen Eingriff sähen sich die kantonalen Behörden auch ausserstande, eine derartige Bestimmung durchzusetzen.»

Wie der Stadt- ist auch der Landkanton gegen die Umstellung auf Fernunterricht an den Universitäten und Hochschulen. Eine Ausnahme sei, wenn eine generelle Homeoffice-Pflicht eingeführt werden würde. Diese würde der Kanton als Eventualplanung gutheissen, sei aber in der aktuellen Situation nicht zu ergreifen.

Die FHNW in Muttenz. Benjamin Wieland

Mit der 2G-Regel für Bereiche mit Möglichkeit für eine Masken- und/oder Sitzpflicht ist der Baselbieter Regierungsrat als Eventualplanung einverstanden und zieht diese Variante einer Teilschliessung vor. Mit der Ergreifung weiterer Massnahmen – namentlich der Schliessung der Bereiche ohne Möglichkeit einer Maskenpflicht – ist der Regierungsrat derzeit nicht einverstanden. Und bei Grossveranstaltungen fordert er Kapazitätsbestimmungen.

In Bezug auf Regeln für die Einreise in die Schweiz fahren die Regierungen der beiden Basel einen unterschiedlichen Kurs. Baselland würde eine Beschränkung des aktuell geltenden Testregimes bei Einreisen in die Schweiz für geimpfte und genesene Personen auf nur noch einen Test befürworten. Die geltende Ausnahme von der Testpflicht für Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie Einreisende aus Grenzregionen soll jedoch beibehalten werden. Geht es nach dem Landkanton, sollen Geimpfte und Genesene nach der Einreise in die Schweiz auf die Durchführung eines zweiten Covid-19-Tests verzichten können. Die Regierung ist zudem der Ansicht, dass Antigen-Schnelltests genügen.