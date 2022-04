Wahlen 2023 Alles klar bei der Baselbieter SP: Asprion verzichtet, der Weg für Thomas Noack ist frei Die Laufner Stadträtin zögerte fast bis zur letzten Sekunde vor dem Ablauf der parteiinternen Meldefrist. Doch jetzt ist klar, wieso Asprion doch nicht antreten will.

Sie rang lange mit sich, doch nun gibt sie dem Beruf den Vorzug: Sabine Asprion im Laufner Stedtli. Juri Junkov

Das Zweierticket der Baselbieter SP für die Regierungswahl 2023 wird aller Wahrscheinlichkeit nach die amtierende Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer sowie den Bubendörfer Landrat Thomas Noack umfassen.

Gestern Abend teilte Sabine Asprion mit, dass sie auf eine eigene Kandidatur verzichtet. Die 51-jährige Laufner Stadträtin war die letzte noch verbliebene ernsthafte Gegenkandidatin im Rennen. Asprion machte für ihren Entscheid berufliche Gründe geltend. Angesichts ihrer letzten Amtsperiode als Laufner Stadträtin hat die promovierte Juristin und Advokatin soeben im Solothurner Strafvollzug eine neue Stelle angetreten, die sie sehr fordere. Deswegen gebe sie dem Beruf und nicht der Politik den Vorzug.

Schweizer wie Noack müssen zuerst noch von ihren Ortssektionen nominiert und dann von den SP-Delegierten am 15. Juni in Muttenz bestätigt werden, ehe ihre beiden Kandidaturen offiziell sind. Doch das ist bloss Formsache.

Mit einer weiteren ernsthaften Kandidatur rechnet innerhalb der Baselbieter SP niemand mehr, nachdem am vergangenen Freitag auch die Juso bekannt gegeben haben, auf eine eigene Kandidatur zu verzichten, dafür Regierungsrätin Kathrin Schweizer und Thomas Noack einem gründlichen Hearing unterziehen zu wollen.

Grundsätzlich bleiben aber Nachnominierungen am Parteitag möglich, sofern die SP-Delegierten am 15. Juni die Meldefrist per Ordnungsantrag nachträglich verschieben, und die jeweiligen Interessenten zuvor von einer Ortspartei oder Gruppierung aufgestellt worden sind.