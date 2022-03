Wahlen 2023 Baselbieter SP bläst zum Angriff auf die Regierungsmehrheit An der Jahresdelegiertenversammlung in Reinach liessen die Genossinnen und Genossen keinen Zweifel an ihrem Willen zu einer zweiten Regierungskandidatur.

Überzeugte Zustimmung: Die Baselbieter SP-Delegierten sagen in Reinach Ja zu einer zweiten Regierungskandidatur 2023. Zusammen mit den Grünen soll die bisherige Regierungsmehrheit von SVP, FDP und CVP gebrochen werden. Bojan Stula

Eine einzige mahnende Stimme kam vom früheren Binninger Gemeindepräsidenten Charles Simon: «Ich warne vor dem Übermut einer zweiten Kandidatur. Wie riskieren damit den Sitz von Kathrin Schweizer.» Simon erinnerte dabei an die missglückte Wahl von 2015, als beide SP-Kandidierende bereits im ersten Wahlgang scheiterten und die Fraktion für vier Jahre auf die Oppositionsbank verbannt wurde. Doch es sollte an der Jahresdelegiertenversammlung der Baselbieter SP die einzige Warnung bleiben.

Vielmehr zeigte sich die Parteibasis am Samstagnachmittag in Reinach weitgehend geschlossen und überzeugt: Die Baselbieter SP wird zu den Regierungswahlen 2023 mit einer Doppelkandidatur antreten. Mit grosser Mehrheit stimmten die Delegierten dem Antrag der Parteileitung zu.

Das Bonmot des Tages prägte hierbei Alt Regierungsrat Peter Schmid. Das Entscheidende bei dieser Frage sei doch, dass die Partei aktuell auf zahlreiche für das Amt hervorragend qualifizierte Frauen und Männer zurückgreifen könne:

«Bei unseren Kandidaturen herrscht eine ‹Druggede› wie selten.»

Dies war einer der Punkte, den auch Fraktionschef Roman Brunner hervorhob: «Wir haben ein fähiges Reservoir an Kandidatinnen und Kandidaten, von denen die anderen Parteien nur träumen können. Spätestens in der nächsten Legislatur wird einer der beiden bürgerlichen Männer zurücktreten.» Selbst wenn die zweite SP-Kandidatur im Frühjahr 2023 erfolglos bleibe, so Brunners Argument, könnte sich ein zweite Persönlichkeit neben der amtierenden Sicherheitsdirektorin in Position fürs Regierungsamt bringen.

Die Gefahr einer Abwahl von Schweizer sah Brunner dagegen nicht. Die Ausgangslage mit einer Bisherigen sei völlig anders als 2015: «Sie ist eine starke Regierungsrätin, deren Politik bei der Bevölkerung ankommt. Ich glaube nicht, dass jemand Kathrin wegen einer zweiten Kandidatur nicht auf den Wahlzettel schreibt.» Entsprechend der Wählerstärke der Partei folgerte der Fraktionschef:

«Wenn eine Partei einen Anspruch auf einen zweiten Sitz hat, dann sind wir es.»

Für Parteipräsidentin Miriam Locher war derweil klar und offensichtlich, dass nur eine Stimme in der Regierung nicht ausreiche, um das Baselbiet zu einem sozialeren Staatswesen umzuformen: «Zum aktiven Gestalten brauchen wir den zweiten Sitz und die Regierungsmehrheit.»

Nebenbei: Regierungsrätin Kathrin Schweizer fehlte in Reinach «aus persönlichen Gründen». Sie freue sich aber über die Aussicht, zu zweit in den Wahlkampf zu steigen, richtete Roman Brunner aus.

Personalentscheid fällt Mitte Juni

In einem Interview in der «Basler Zeitung» am Freitag umriss Locher bereits den möglichen Fächer an Kandidatinnen und Kandidaten. Hierbei fielen Namen wie jener von Brunner, Lochers Amtsvorgänger Adil Koller oder jener von Fraktionskollegin Tania Cucè und Landrat Urs Kaufmann. Sich selber nahm Locher zwar nicht aus dem Rennen, betonte aber ihre Vorliebe für ein Mandat im Bundeshaus.

Während Landrat Linard Candreia an die Parteileitung appellierte, mit der Kandidierendensuche rasch vorwärts zu machen, damit ein Wahlkampf mit einer möglichst langen Vorlaufzeit geführt werden könne, sprach sich Juso-Co-Präsidentin Elena Kasper für «eine junge und stabil linke zweite Kandidatur» aus. Jemanden wie Adil Koller oder Tania Cucè fände sie persönlich «genial», sagte sie zur bz.

Unwesentlich sei dagegen die Genderfrage. Sie persönlich fände es zwar gut, mit einem gemischten Ticket in den Wahlkampf zu steigen, befand Kantonalpräsidentin Locher nach dem Entscheid der Delegierten, da die SP-Männer in Führungspositionen untervertreten seien. Anderseits spiele das Geschlecht nicht einmal für die Juso eine Rolle, wie Kasper ergänze. Es gelte nun, in den nächsten Wochen alle Kandidaturen sorgfältig zu sichten, sagte Roman Brunner, der sein eigenes Interesse am Amt bestätigte.

Entscheiden darüber, wer neben der bisherigen Regierungsrätin Katrin Schweizer in den Wahlkampf steigt, werden aber wiederum die SP-Delegierten an ihrer nächsten Versammlung am 15. Juni in Muttenz. Zuvor müssen die Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Ortssektionen nominiert werden.

Klare Nein-Parole zum neuen Sozialhilfegesetz

Bereits vor dem Traktandum zur zweiten Regierungskandidatur diskutierte die SP-Basis - durchaus kontrovers - die Parole zur Teilrevision des Sozialhilfegesetzes, über die am 15. Mai abgestimmt wird. Gegen den Antrag der Parteileitung auf Nein-Parole stellte sich die Landrätin und neue Liestaler Stadträtin Pascale Meschberger, die mehr Vorteile als Nachteile in der Revision sah.

Letztlich folgten ihr aber nur fünf Stimmen, während die überwältigende Mehrheit die Nein-Parole fasste. Mittels einer grossen Mobilisierung soll die Revision zu Fall gebracht werden, unter anderem mit handgeschriebenen Ermunterungskarten an die Baselbieter Bevölkerung.