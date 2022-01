Wegweisende Verhandlung Kantonsgericht lehnt Beschwerde gegen Schliessung des Laufner Spitals ab: Laufental-Vertrag müsse an heutige Verhältnisse angepasst werden In Liestal kam es zur lange erwarteten Gerichtsverhandlung über das Laufner Krankenhaus. Nach den Plädoyers verkündete das Fünfergericht seinen Entscheid: Mit dem Verweis auf Veränderungen in der Spitallandschaft lehnt es die Beschwerde der Kämpfer für den Erhalt des Spitals ab.

Im ehemaligen Laufner Spital befindet sich seit 2019 ein ambulantes Zentrum. Dieses soll ins Einkaufszentrum Birs Center beim Bahnhof gezügelt werden. Kenneth Nars

Dem heutigen Tag fieberten die Kämpferinnen und Kämpfer für das Spital Laufen seit Monaten entgegen. Das Kantonsgericht befand heute Mittwochvormittag über die Zukunft des geschlossenen Krankenhauses. Es lehnte eine Beschwerde von elf Personen aus dem Laufental ab, die sich gegen ein Landratsdekret zur Schliessung des Spitals vom Herbst 2020 zur Wehr gesetzt hatten. Die fünf Richterinnen und Richter lehnten die Beschwerde ab. Zwei der fünf Richter wollten gar nicht erst auf die Beschwerde eintreten.

Geht es nach den elf Beschwerdeführern gegen das Landratsdekret, hätte das Spital Laufen nicht aufgegeben werden dürfen. Im Laufental-Vertrag, der für den Übertritt des Bezirks Laufen von Bern zu Baselland ausgearbeitet wurde, heisst es, der Erhalt des Spitals sei «dauernd gewährleistet». Die Richter stellten heute mit ihrem Urteil klar, dass der Laufental-Vertrag zwar noch heute Bestand hat, er aber an die heutigen Verhältnisse in der Spitallandschaft angepasst werden müsse. Mit dem Gerichtsentscheid ist die seit Jahren im Raum stehende Frage nach der Gültigkeit des Laufental-Vertrag endlich geklärt. Dementsprechend zeigten sich die Beschwerdeführer nach der Verhandlung zufrieden, obwohl ihre Beschwerde abgelehnt wurde.

Mittwochvormittag, 12. Januar 2022: Die Urteilsberatung

Nach den Plädoyers in der ersten Hälfte der Verhandlung kommt es zur Urteilsberatung des Fünfergerichts. Referent Daniel Ivanov spricht zuerst über formalistische Fragen: «Gemäss Spitalgesetz hätte der Landrat kein Dekret erlassen, sondern einen ordentlichen Beschluss fassen sollen.» Das sei jedoch kein Grund, nicht auf den Entscheid des Parlaments vom Herbst 2020 einzugehen.

«Der Beschluss des Landrats vom 19. November 2020 ist ein strategischer Entscheid. Er hat nur behördenverbindliche Wirkung und regelt keine Rechte und Pflichten von Privaten.» Der Landratsbeschluss richte sich an das KSBL.

«Die Aufhebung des Spitalstandorts Laufen betrifft die Einwohnerinnen und Einwohner nicht unmittelbar, sondern lediglich als mögliche Patientinnen und Patienten. Die Beschwerdelegitimation ist in meinen Augen zu verneinen.»

Er stellt einen Antrag auf Nichteintreten auf die Beschwerde.

Bei den Beschwerdeführern sei eine Nähe zur Streitsache gegeben

Richter Niklaus Ruckstuhl ist anderer Ansicht: Auch er erklärt, dass der Landrat kein Dekret habe erlassen dürfen, da ihn das Spitalgesetz dazu nicht ermächtige. Anders als Referent Ivanov ist er der Ansicht, dass der Beschluss durchaus eine direkte Auswirkung auf die Bevölkerung habe. «Es gibt einen Laufental-Vertrag, in dem das Laufner Spital zugesichert wurde. Der Landratsbeschluss betrifft deshalb nicht nur strategische Fragen, sondern hat auch eine Aussenwirkung, da der Entscheid im Widerspruch zum Laufental-Vertrag steht.»

Im Gegensatz zum Referenten Ivanov sieht Ruckstuhl «bei den Beschwerdeführern eine besondere und beachtenswerte Nähe zur Streitsache aufgrund der Garantie der Grundversorgung im Laufental-Vertrag gegeben». Die Beschwerdeführer seien unmittelbar betroffen und zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde müsse deshalb eingetreten werden.

Er schätzt die Situation nun ein:

«Dass der Laufental-Vertrag vollzogen sei und keine Bedeutung mehr habe, wie dies der Landrat sieht, kann ich nicht nachvollziehen. Die Verpflichtung des Spital-Paragrafen des Vertrags gilt für mich noch immer.»

Gegen die Aufhebung der Chirurgie und innere Medizin im Spital Laufen sei jedoch von der Bevölkerung wenig Widerstand zu hören gewesen. Deshalb gehe er davon aus, dass dieser Abzug für die Laufentalerinnen und Laufentaler in Ordnung sei. Die noch verbliebene Notfallstation werde im künftigen Gesundheitszentrum im Birs Center weiterhin betrieben. Er findet: Die Notfallversorgung an einem zentraleren Ort zu betreiben, entspreche noch stärker dem Laufental-Vertrag. «Was verändert sich, wenn der Notfall vom Spital ins Gesundheitszentrum verschoben wird? In meinen Augen nicht viel.»

Er spricht zudem die tiefen Fallzahlen an, mit denen das Laufner Spital in der Vergangenheit zu kämpfen hatte. Die notfallmässige als auch nicht-notfallmässige Grundversorgung im Laufental, wie sie im Laufental-Vertrag garantiert wurde, sei weiterhin vorhanden. Sein Fazit: «Auf die Beschwerde ist einzutreten. Sie ist aber abzulehnen.»

Als Vertrag ausgearbeitet wurde, gab es noch keinen Eggflue-Tunnel

Als nächstes spricht Richter Hans Furrer. «Es handelt sich hier um einen einmaligen Fall, der dazu auch noch knifflig ist. Ich werde dem Gegenantrag folgen», sagt er. Aber auch lehnt die Beschwerde ab. «Es gab noch keine obligatorische Krankenversicherung, als der Laufental-Vertrag im Jahr 1983 ausgearbeitet wurde. Von einer freien Spitalwahl ist noch keine Rede gewesen.» Der Eggflue-Tunnel sei noch nicht gebaut gewesen. «Das Laufental war weit weg.»

Fuhrer führt einen Vergleich ins Feld:

«Stellen sich vor, dass vor dem Bau des Gotthard-Tunnels der Postkutschenverkehr über den Gotthard-Tunnel dauernd gewährleistet worden wäre.»

Die Verhältnisse hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert: «Die Laufentaler wollten im Jahr 1983 eine Grundversorgung und einen Notfall. Das ging damals im Laufental nur mit einem Spital. Das ist heute anders.» Es sei in den letzten 40 Jahren zu fundamentalen Veränderungen in der Spitallandschaft gekommen.

Unter heutigen Gesichtspunkten seien die Grundversorgung und der Notfall in Laufen noch immer vorhanden. «Die romantische Vorstellung, dass ich in Laufen in einem Bett liegen kann und mich meine Angehörigen besuchen, ist vorbei.» Das ambulante Zentrum entspreche dem Laufental-Vertrag, auch wenn es sich um kein Spital mehr handelt. Dass es das Gesundheitszentrum überhaupt gebe, sei Ausdruck des Laufental-Vertrags. «Für mich ist die Bestimmung weiterhin erfüllt, aber in einer zeitgemässen Form. Für mich gilt der Laufental-Vertrag noch immer.»

Der Laufental-Vertrag habe auch im Jahr 2022 noch immer Gültigkeit

Auch gemäss Richter Daniel Häring sind die Beschwerdeführer beschwerdeberechtigt. Aber auch er lehnt die Beschwerde ab. Er ist ebenfalls der Ansicht, dass der Laufental-Vertrag noch immer Gültigkeit hat. Den Passus «dauernd gewährleistet» heisse nicht «ewig», erklärt er. Aber das «dauernd gewährleistet» habe für ihn bis heute Gültigkeit. Er sagt jedoch: «Nur weil ein Vertrag gilt, muss nicht der Inhalt immer gleich sein. Ein Vertrag darf lange dauern, aber sein Inhalt muss nicht immer gleich sein.» Der Laufental-Vertrag müsse an die geltenden Verhältnisse angepasst werden und schliesst sich den Worten von Hans Furrer an.

Gerichtspräsidentin Franziska Preiswerk fasst zusammen: «Es handelt sich bei der Beschwerde um eine Beschlussbeschwerde und nicht um die Beschwerde gegen ein Dekret.» Sie verweist auf die Spitalliste, bei der sich die Kantone an Bundesvorgaben halten müssen. Sie schliesst sich dem Votum von Referent Daniel Ivanov an und sagt:

«Das Kantonsgericht kann nicht in die kantonale Spitalplanung und in die Spitalliste eingreifen. Wir sind nicht befugt, das KSBL zum Betrieb eines Spitals zu verpflichten.»

Bei der Ausarbeitung des Laufental-Vertrags sei dies noch anders gewesen. Auch Gerichtspräsidentin Preiswerk ist aufgrund ihrer Ausführungen der Ansicht, dass nicht auf die Beschwerde eingetreten werden soll. Damit ist sie in zwar in der Minderheit. Da aber alle drei Richter, die sich für Eintreten ausgesprochen haben, die Beschwerde ablehnen, hat diese letztlich keine Chance. Niklaus Ruckstuhl beantragt zum Schluss der Verhandlung Fixkosten von 5000 Franken für das Verhandlung an die Beschwerdeführer.

Mittwochvormittag, 12. Januar 2022: Die Plädoyers

Die fünf Richter entscheiden heute, ob die von Kantonsspital Baselland (KSBL) initiierte Schliessung rechtens war oder ob der Laufental-Vertrag gilt. Vor dem Gerichtsgebäude beim Bahnhof hat sich ein Grossaufgebot von rund 20 Personen aus dem Kreis der Beschwerdeführer bei Gipfeli und Glühwein eingefunden. Nur wenige davon können an der Parteiverhandlung teilnehmen, bei der die Richter den Vertretern beider Seiten zuerst Fragen stellen, dann beide Seiten ihre Plädoyers halten und sich zum Schluss das Gericht berät und sein Urteil verkündet.

Die einführenden Fragen der Richter drehen sich vor allem um den aktuellen Stand des Spitals in Laufen. Der Vertreter des KSBL erklärt, dass heute in Laufen ambulante Angebote sowie ein 24-Stunden-Notfall vorhanden seien. Der Anwalt der Beschwerdeführer möchte zusätzlich betont haben, dass es in Laufen «kein Spital mehr gibt».

Ein Versprechen könne nicht nach drei Jahrzehnten gebrochen werden

Nun hält der Vertreter der Beschwerdeführer sein Plädoyer. Er beginnt dieses, in dem er den Paragraf 45 des Laufental-Vertrags zitiert. Dort steht, dass «der Bestand des Spitals mit Grundversorgung für Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie, Geburtshilfe und mit der Notfallstation» dauernd gewährleistet bleibe. Mit dem Landratsdekret habe der Kanton eine Regelung erlassen, die ganz klar dem Laufental-Vertrag widerspreche. In den Augen des Kantons Baselland sei der Vertrag gegenstandslos.

«Das Versprechen, das damals abgegeben wurde, kann nicht nach rund 30 Jahren gebrochen werden.»

Der Laufentaler Bevölkerung sei damals mit dem Spital eine ausserordentliche Zusicherung gemacht worden.

Immer wieder verweist er auf ein Gutachten des emeritierten Rechtsprofessors Paul Richli zur Umwandlung des Laufner Spitals in ein Gesundheitszentrum, das von der Stadt Laufen in Auftrag gegeben wurde. In diesem schreibt Richli, dass die Veränderungen in der Gesundheitsbranche, die das KSBL als Hauptgrund für die Transformation des Gesundheitsangebots im Bezirk Laufen vorbringt, schon bei der Ausarbeitung des Laufental-Vertrags vorhersehbar gewesen seien. «Der Laufental-Vertrag hat auch im Jahr 2022 Bestand. Das Landratsdekret ist deshalb aufzuheben.» Die Beschwerdeführer könnten sich jedoch eine massvolle Anpassung des im Laufental-Vertrags zugesicherten Angebots vorstellen. Eine vollumfängliche Streichung des Spitalstandorts sei hingegen unzulässig.

Die Forderung der Beschwerdeführer stehe quer in der Landschaft

Der Vertreter des Landrats wiederholt im Namen des Landrats den Antrag auf Ablehnung der Beschwerde. Seit 1994 gehöre das Laufental als einer von fünf Bezirken dem Kanton Baselland an.

«Jeder Bezirk ist gleichberechtigt. Indem sie auf den Vertrag pochen, verlangen die Beschwerdeführer eine Sonderbehandlung.»

Mit dieser Forderung stünden sie quer in der Landschaft - quer hinsichtlich der Solidarität unter den Bezirken und hinsichtlich der Gleichbehandlung der Kantonsteile. «Bei den Beschwerdeführern handelt sich um elf Einwohnerinnen und Einwohner des Laufentals. Diese können als Einzelpersonen keine individuellen Rechte aus dem Vertrag ableiten.» Schon alleine deshalb sei die Beschwerde abzulehnen.

Die Bestimmung des Spital-Paragrafen des Laufental-Vertrags habe ihren Zweck erfüllt. «Bis vor einigen Jahren ist das Laufner Spital betrieben worden, wie es damals im Vertrag festgeschrieben wurde. Damit wurde der Bestand dauernd gewährleistet.» 30 Jahre seien in der Gesundheitsbranche eine sehr lange Zeit. Eine Aufhebung sei möglich, wenn sich die massgebenden Verhältnisse seit Vertragsunterzeichnung stark verändert hätten. Das sei hier der Fall.

«Der Landrat ist der Ansicht, dass es nicht mehr zumutbar ist, in Laufen ein Vollspital mit all den im Vertrag festgeschriebenen Disziplinen zu betreiben.» Aus volkswirtschaftlicher Hinsicht sei es zudem wichtig, dass ein Kantonsspital erfolgreich wirtschaften könne. Er sagt noch einmal: «Es mutet komisch an, dass die Beschwerdeführer nach drei Jahrzehnten noch immer eine Sonderbehandlung für ihr Tal beanspruchen.»

Der Vertreter des KSBL verzichtet auf ein eigenes Plädoyer und schliesst sich den Worten seines Vorredners an.

«Wir sprechen in dieser Angelegenheit mit einer Stimme.»

Nach einer kurzen Pause geht es mit den Ausführungen des Fünfergerichts weiter.