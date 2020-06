Wessels zufällige Punktlandung – Analyse zum Rückgang des Autoverkehrs

Die Überraschung war gut versteckt. Anfang Woche informierte das Bau- und Verkehrsdepartement über die Entwicklung der Verkehrszahlen 2019 und teilte nebenbei noch mit, dass die im Umweltschutzgesetz vorgeschriebene Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (MIV) erreicht werde.

10 Prozent weniger Autos und Töffs hatte die Basler Stimmbevölkerung 2010 entschieden – bis nächstes Jahr. Seitdem prägen die 10 Prozent jede politische Debatte über Verkehr im Stadtkanton. Vor allem den Bürgerlichen war die Vorgabe ein Dorn im Auge. Der Gewerbeverband wollte den entsprechenden Passus mit einer Initiative aus dem Gesetz streichen, was in einem politischen Eigentor par excellence mündete: Statt das Ablaufdatum abzuwarten, hat die rot-grüne Mehrheit der Verkehrskommission eine neue Vorgabe ins Gesetz geschrieben. Der Auto- und Töffverkehr darf nicht mehr zunehmen. Angesichts der steigenden Bevölkerung und der wachsenden Wirtschaft bedeutet dies weitere Einschränkungen des MIV zugunsten von ÖV, Velo- und Fussgängerverkehr.

Die Ironie an der Geschichte: Dass die Vorgabe nun überraschend doch erreicht werden dürfte, ist weniger der rot-grünen Verkehrspolitik zu verdanken. Selbst der zuständige Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) meint auf Anfrage: «Ehrlicherweise muss man sagen: Das ist eher Zufall.» Vielmehr sieht er den Boom der E-Bikes als entscheidend an. Diese These stützt ein genauerer Blick auf die Entwicklung der Verkehrszahlen. In den ersten Jahren sanken diese nur schwach. Nach den ersten sechs Jahren war der motorisierte Individualverkehr gerade mal um 3 Prozent zurückgegangen.

Wessels hatte da längst ein paar Gänge zurückgeschaltet. Das 10-Prozent-Ziel sei unrealistisch und nur mit einschneidenden Massnahmen erreichbar, die ihrerseits nicht mehrheitsfähig seien. Stattdessen sah er in der Vorgabe eine Art politischen Leitstern. Mit dieser Ansicht geriet Wessels endgültig zwischen Hammer und Amboss. Auf der einen Seite der Dauerbeschuss der bürgerlichen Gegner seiner Politik, auf der anderen enttäuschte Genossen und Grüne, denen es nicht schnell genug vorwärtsging.