Wintertransfers Szalai und Pavlovic - zwei auf den letzten Drücker für den FC Basel Strahinja Pavlovic (20) von der AS Monaco ist der Innenverteidiger, Adam Szalai (34) von Bundesligiste FSV Mainz 05 der Mittelstürmer, die der FCB am Deadline Day holt. Eine Bestätigung steht noch aus.

Gross wie ein Baum und serbischer Nationalspieler: Strahinja Pavlovic im Monaco-Trikot.

Es ging turbulent zu und her am Dienstag im Joggeli-Turm. Das Ergebnis am Deadline-Day des Wintertransferfensters war zahlenmässig nicht so üppig wie im August, als gleich vier Spieler auf einen Schlag verpflichtet wurden, aber die sportliche Führung des FC Basel um David Degen hat quasi Wort gehalten und nach Fedor Chalov einen weiteren Angreifer und einen zusätzlichen Verteidiger für den Rest der Saison unter Vertrag genommen.

Von der AS Monaco wird der serbische Nationalspieler Strahinja Pavlovic ausgeliehen, ein baumlanger Innenverteidiger von 1,94 Metern Körpergrösse. Darüber hatte am Dienstagnachmittag «nau.ch» als erstes berichtet. Das wurde dieser Zeitung aus gut unterrichteten Kreisen genauso bestätigt wie die Meldung am späteren Abend über das Fussballportal «4-4-2.com», wonach vom Bundesligisten Mainz 05 der 34-jährige Adam Szalai fix übernommen wird.

David Degen löst sein Versprechen ein

Bestätigt vom Klub waren diese Personalien bis Redaktionsschluss nicht, Klubchef Degen hat mit den Verpflichtungen aber jenes Versprechen eingelöst, das er nach dem Abgang von Topscorer Arthur Cabral und Innenverteidiger Eray Cömert abgegeben hatte: eine zusätzlichen Abwehrspieler zu holen sowie für den nicht Eins-zu-eins zu ersetzenden Cabral zwei Spieler unterschiedlichen Profils.

Der aus Budapest stammende Szalai ist ein mehrheitlich in der deutschen Bundesliga gestähltes Schlachtross. Wo er auch spielte – in Stuttgart, in der zweiten Mannschaft von Real Madrid, zweimal beim FSV Mainz 05, bei Schalke 04 oder bei der TSG Hoffenheim – brachte er es auf ordentliche Torquoten. 75 Mal lief er für die ungarische Nationalmannschaft auf und erzielte dabei 24 Tore.

Mit allen Wassern gewaschen: der bundesligaerprobte Mittelstürmer Adam Szalai (links), hier im ungarischen Nationalteam. Tibor Illyes / AP

Neben dem filigraneren Chalov, den der FCB vom ZSKA Moskau leihweise geholt hat, erfüllt Szalai mit seinen 1,93 Metern das Profil des klassischen Stosstürmers.

Strahinja Pavlovic gilt in Serbien als eine Art Reinkarnation des legendären Verteidigers Nemanja Vidic, der seine grosse Zeit bei Manchester United hatte. Pavlovic wechselte 2020 von Partizan Belgrad zur AS Monaco in die Ligue 1, war zwischenzeitlich an Cercle Brügge ausgeliehen und hat in dieser Saison fünf Startelf-Einsätze für die Monegassen absolviert. Für Serbien hat der 20-Jährige bereits 15 A-Länderspiele bestritten (1 Tor).

Adam Szalai kam in der laufenden Bundesliga-Saison nur noch zu zwei Startelf-Einsätzen und zehn Einwechslungen (1 Tor). Sein Vertrag mit den Mainzern wäre im Juni ausgelaufen.

Die Übersicht der Wintertransfers 2021/22 beim FC Basel

(Wechsel, die bis Dienstag, 15. Februar 2022 bestätigt waren)

Zugänge: Fedor Chalov (23 Jahre)

Kam als (Teil-)Ersatzstürmer für Cabral von ZSKA Moskau (179 Einsätze, 49 Tore) auf Leihbasis bis Saisonende.

Ein zentraler Mittelfeldspieler, der mit Vertrag bis 2026 vom Berekum Chelsea FC aus der höchsten Liga Ghanas übernommen wurde.

Basel-Turin-Basel – der Innenverteidiger aus Binningen ist ein weiteres Mal von Juventus an den FCB ausgeliehen, diesmal bis Saisonende.

Der aus Basel stammende Mittelstürmer mit Vertrag bis 2025 wurde aus der U 21 in der Promotion League (5 Einsätze, 1 Tor) zu den Profis hochgezogen.

Der linke Aussenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler wurde vom 1. FC Köln bis Jahresende ausgeliehen.

